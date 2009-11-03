آمریکا ادبیات خود را اصلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اینس براون سفیر استرالیا در جمهوری اسلامی ایران صبح امروزسه شنبه با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر محسن رضایی در این دیدار؛ مهمترین مانع در روابط ایران و غرب را عدم درک منطق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای غربی عنوان کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منافع ملی، حفظ و تداوم اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی و نفی هرگونه سلطه و سلطهپذیری را منطق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد وگفت: بر این اساس همواره خواهان صلح و ثبات در منطقه و جهان هستیم و ضمن دفاع از حقوق خود هیچگاه سیاست تهاجمی در خصوص کشورهای دیگر نداشتهایم.
رضایی با اشاره به سیاست سازنده جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه تأکید کرد: ایفای نقش مثبت ایران مانعی مهم در رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه است. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به دنبال ماجراجوئی در سیاست خارجی خود نیست و غرب به ویژه آمریکا برای حل مسائل و مشکلات باید ادبیات خود درخصوص ایران را اصلاح کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مذاکرات درباره استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هستهای، تأکید کرد: غرب فرصتهای بسیاری را برای ابراز حسن نیت خود به جمهوری اسلامی ایران با زیادهطلبی از دست داد و امروز نیز همان مسیر غلط را دنبال میکند.
رضایی در ادامه تأکید کرد: بیان مواضع تند و تهدیدآمیز علیه جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ مواضع ایران در زمینه پرونده هسته ای نتیجهای به همراه نخواهد داشت و تنها حل موضوع را پیچیده تر و مشکل تر خواهد کرد. دخالت کشورهای بیگانه در مسائل داخلی ایران به ضرر آنها خواهد بود آنها باید بدانند دوران شاهنشاهی در ایران تمام شده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مردمسالاری در جمهوری اسلامی ایران را یک فرآیند به سوی جلو عنوان کرد و گفت: رشد و تقویت این مردمسالاری با توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همراه است و این موضوعی زمان بر خواهد بود.رضایی همچنین با اشاره به وظایف ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستگذاریهای کلان خواهان انتقال تجربیات متقابل ایران و استرالیا به یکدیگر شد.
اینس براون سفیر استرالیا در تهران نیز در سخنان خود جو بیاعتمادی دو طرفه در روابط ایران و غرب را مانعی مهم در حل مشکلات عنوان کرد و گفت: در مقطع حساس کنونی اعتماد سازی طرفین بسیار سرنوشتساز است و در این جهت باید تلاش کرد.
وی افزود: هرگونه پیشرفت مثبت در خصوص مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی ایران با غرب میتواند در تغییر و تلطیف فضای ایجاد شد در عرصه بینالمللی مؤثر باشد.
