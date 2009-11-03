مشکلات مترو به مدیران میانی بازمی گردد / هزینه های مترو ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با اشاره به اینکه باید از درآمدهای ملی ‌مشکل مترو را حل کنیم، افزود: مشکل مترو نیازمند عزم ملی است که یک بار برای همیشه به طور ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود تا عزم ملی در کشور ایجاد شده و 1000 میلیارد ریال پرداخت شود و سال 89 را سال رسیدن به پاسخگویی حداقل نیازهای مردم قرار دهیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با اشاره به سابقه انتظامی خود بیان داشت: اگر وضع موجود مترو حل نشود و اتفاقاتی رخ دهد، ‌پیامدهای آن گریبانگیر خودمان خواهد شد و باید قبل از دچار شدن به این مشکلات آنها را حل کنیم.

وی اظهار داشت: تلقی مردم این است که کوتاهی صورت می‌ِگیرد و مترو نمی‌خواهد خدمات ارائه دهد و ‌این سزاوار نیست. مردم بدانند محرومیت‌ها به دیروز و امروز برنمی‌گردد.