۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۷

طلایی:

مشکلات مترو به مدیران میانی بازمی گردد / هزینه های مترو ملی است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با بیان اینکه کسانی در مورد مترو حرف می زنند که یکبار هم سوار آن نشده‌اند، گفت: اگر مشکلات مترو و حمل و نقل به رئیس جمهور منتقل می‌شد مسائل برطرف می‌شد اما مدیران اجرایی میانی اینگونه عمل نکرده و مشکل به آنها برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با اشاره به اینکه باید از درآمدهای ملی ‌مشکل مترو را حل کنیم، افزود: مشکل مترو نیازمند عزم ملی است که یک بار برای همیشه به طور ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود تا عزم ملی در کشور ایجاد شده و 1000 میلیارد ریال پرداخت شود و سال 89 را سال رسیدن به پاسخگویی حداقل نیازهای مردم قرار دهیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با اشاره به سابقه انتظامی خود بیان داشت: اگر وضع موجود مترو حل نشود و اتفاقاتی رخ دهد، ‌پیامدهای آن گریبانگیر خودمان خواهد شد و باید قبل از دچار شدن به این مشکلات آنها را حل کنیم.

وی اظهار داشت: تلقی مردم این است که کوتاهی صورت می‌ِگیرد و مترو نمی‌خواهد خدمات ارائه دهد و ‌این سزاوار نیست. مردم بدانند محرومیت‌ها به دیروز و امروز برنمی‌گردد.

کد مطلب 976507

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
