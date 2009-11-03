احتمال آتش بس قریب الوقوع میان گروه الحوثی و دولت یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، اخیرا سران قبایل و برخی از شخصیت های سیاسی یمن با اعلام به ثمر نشستن مذاکرات خود از توافقی خبر داده اند که به موجب آن درگیری ها در این کشور پایان می یابد.

این در حالیست که تاکنون سه ماه از آغاز درگیری ها در این کشور می گذرد. ارتش یمن در این سه ماه با برگزیدن سیاست زمین سوخته تعداد بسیاری از غیر نظامیان را به کام مرگ کشانده است.

به نظر می رسد دولت "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن با درک این مسئله با پایان درگیری ها موافقت نموده و به خونریزی در این کشور خاتمه دهد.