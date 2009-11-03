بنیاد "خواندن اصل و اساس است" ۴۳ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، اکنون بزرگسالان بسیاری در سراسر آمریکا زندگی می‌کنند که کودکی خود را در ارتباطی نزدیک با این بنیاد سپری کرده‌اند و با شرکت در برنامه‌های ترویج خواندن آن یا با کتابهایی که از RIF هدیه گرفته‌اند با لذت خواندن آشنا شده‌اند.

بنیاد "خواندن اصل و اساس است"‌ از یکماه پیش جشن و برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت این روز برگزار کرده و به مرورِ پروژه‌های اجرا شده یا در حال اجرای RIF در کشور پرداخته است.

در پایگاه اینترنتی این بنیاد هم یک دفتر خاطرات اینترنتی راه‌اندازی شده و از علاقمندان دعوت شده تا خاطره‌های خود را از RIF و مروجان آن با دیگر کاربران پایگاه به اشتراک بگذارند.