بازگشت "نادی" به دنیای کتاب کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، "نادی" شخصیت داستانی محبوب کودکان با آن کلاه منگوله دار و کفشهای بزرگ و تاکسی سرخ و زردش، ۴۰ سال پس از مرگ خالقش "انید بلیتون"، بار دیگر هوس سفر به دنیای کودکان به سرش زده و با داستان "نادی و تیرگیهای مزرعه" (Noddy and the Farmyard Muddle) بازگشته است.

سری جدید داستانهای نادی را "سوفی اسمال وود" نوه انید بلایتون نویسنده انگلیسی کتابهای کودکان و نوجوانان نوشته و "رابرت تیندال" که از سال ۱۹۵۳ تصویرگری کتابهای نادی را انجام داده برای این داستان جدید هم تصویرسازی کرده است.

نوه خانم بلایتون می گوید پا در کفش مادربزرگش کرده تا در ۶۰ سالگی آفرینش نادی، دست‌آوردهای مادربزرگش و نادی را گرامی بدارد. او به روزنامه تایمز گفته که با داستانهای نادی بزرگ شده است و تمام تلاش خود را به کار بسته تا شخصیتهای داستان با همان ویژگیهایی به نمایش درآیند که مادربزرگش روایت کرده است.

در داستان نادی و تیرگیهای مزرعه، نادی با کمک دوستانش به جنگ دیوهای شیطانی می رود که می خواهند به مزرعه آسیب برسانند. در این داستان جدید چند شخصیت تازه هم در جمع دوستان نادی دیده می شوند اما از آن لولوهای سیاه و بدجنس که در داستانهای نادی بلایتون حضور داشتند، خبری نیست.

لولوهایی که به خاطر آنها بلایتون به نژادپرستی متهم شد و با انتقادهای بسیاری روبرو شد. اما انتقادها تنوانستند محبوبیت نادی را بین بچه ها کمرنگ کنند و نادی هم چنان پرفروش باقی ماند. با این حال از سی سال پیش داستانهای نادی بدون حضور لولوها، آن شخصیتهای سیاه و بدجنس جنجالی چاپ و منتشر می شوند.

بلایتون از سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۶۳ بیست و چهار داستان درباره ماجراهای نادی نوشت ، ماجراهایی که به ۲۷ زبان برگردانده شد و دویست میلیون نسخه از آنها در سراسر جهان به فروش رفت. آخرین داستان نادی که به قلم بلایتون نوشته شد "نادی و هواپیما" بود که در سال ۱۹۶۳ چاپ شد.