مجموعه "فرهنگ آزادگان" به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اولین نوشتاری است که در میان کتابهایی که درباره خاطرات آزادگان به چاپ رسیده توانسته است به صورت موضوعی وقایع و رخدادهای دوران اسارت را با همه تلخیها و سختیهای آن بیان کند.

این مجموعه سه جلدی که در 39 فصل تنظیم شده ابعاد مختلفی از زندگی اسرای ایرانی در اردوگاههای عراق را در خود جای داده است.

بیشتر مطالب این مجموعه خاطرات ناگفته و منتشرنشده آزادگانی است که در چند روز اول بازگشت به میهن به جهت برخی ضرورتها نظیر مسائل بهداشتی و غیره در قرنطینه‌های مختلفی اسکان یافته بودند.

خاطرات این تعداد از آزادگان در مصاحبه با گروههای ثبت خاطرات تبلیغات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گردآوری شده و از این لحاظ به دلیل فاصله زمانی بسیار کمی که از آزادی آنها تا ثبت خاطراتشان می‌گذرد حاوی صادقانه‌ترین و نابترین خاطراتشان است.

هر یک از جلدهای این مجموعه در 350 صفحه به بازار کتاب عرضه شده است.