محور داوود - قلی دلجویی زنجان به صورت تجاری احداث خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه تنها چهار ماه از ارائه طرح محور دلجویی - داوود قلی می گذرد، افزود: طبق نظر کارشناسان و طی بازدید وزیر مسکن و بازسازی از این منطقه، این محور به صورت تجاری و خدماتی احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: مسئولان نمی خواهند به مردم ظلم کنند و تنها هدف از پروژه هایی همچون بازگشایی محور داوود - قلی دلجویی، حل مشکلات مردم است.

رضایی افزود: سازمان مسکن و شهرسازی هیچ منعی برای استفاده از قانون طرح تملک و استفاده از اهرم فشار در منطقه داوود- قلی دلجویی ندارد اما برنامه اصلی استفاده از مشارکت مردم در امر عمران شهری است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان گفت: مردم باید شیرینی اتمام این طرح را هرچه سریعتر بچشند و مهم نیست که چه کسی کار را انجام دهد تنها خدمت به مردم است که باید با سرعت انجام شود.

رضایی در ادامه به از بین رفتن آسفالت برخی معابر بر اثر بارندگی چند رور اخیر اشاره کرد و گفت: نباید به گونه ای عمل کرد که شاهد از بین رفتن بیت المال باشیم، بلکه به راحتی می توان با استفاده از تکنولوژی و نظارت دقیق کارها را به اتمام رساند.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ ضوابط طرح تفضیلی گفت: ما ادعا نمی کنیم که این طرح کاملترین طرح بوده و قطعا با مشکلاتی نیز مواجه است. با این وجود شهر نیاز به برنامه ریزی دارد و باید تکلیف همه چیز به سرعت مشخص شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه حریم شهر زنجان پنج درصد کاهش یافته است، افزود: این طرح مدتی مغفول مانده بود اما به تازگی براساس دستور کار ستاد عمران شهری، سازمان مسکن و شهرسازی استان مکلف شد حریم شهر زنجان را تدقیق کند.

رضایی در خصوص حریم تدقیق شده شهر زنجان ادامه داد: حریم شهر زنجان از شمال به دکل فشار قوی و لوله گاز صادراتی ترکیه، از جنوب به قسمتهایی از دکل فشار قوی راه آهن و جاده قدیم زنجان - بیجار، از شرق به راه روستایی اسکین و از غرب به لوله 48 اینچی گاز و قسمتهایی از آبراهه کنار گلخانه سازمان جهاد کشاورزی منتهی می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: با تصویب طرح تفضیلی که وضعیت تراکم را در نقاط مختلف شهر معین کرده است، شهرداری درآمد پایداری خواهد داشت و اگر هر زمینی به هر دلیلی تغییر کاربری پیدا کرده باشد و ارزش افزوده بالایی پیدا کند، 50 درصد آن را باید به شهرداری اختصاص دهد.

رضایی با بیان اینکه افق اجرای این طرحها تا سال 1404 است، تصریح کرد: با اجرای این مصوبات حریم شهر زنجان دیگر افزایش پیدا نمی کند و محدوده شهری هم قابل افزایش نخواهد بود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان در مورد طرح پیشنهادی سبزه میدان اظهار داشت: در این جلسه سه طرح توسط پیمانکار ارائه شد که بخشی از آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد، جزئیات آن نیز در جلسات کارشناسی مشخص شود.

همچنین در ادامه محمد عینی فرد رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به سفر اخیر وزیر مسکن و شهرسازی به استان زنجان، گفت: در این سفر مقرر شد که برای اجرای پروژه عظیم دلجویی - داوود قلی چهار میلیارد تومان از طرف وزارتخانه در دو بخش تخصیص یابد.

محمد عینی فرد افزود: طبق قول مساعد وزیر مسکن، بخش اول این پول در کمتر از 10 روز در اختیار متولیان امر قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به پروژه روگذر حضرت ولی عصر (عج) ادامه داد: تاکنون دو میلیارد 600 میلیون تومان در حساب پیمانکاران واریز شده است و در حال حاضر 70 درصد از پروژه به اتمام رسیده است اما برای سرعت بخشیدن به کارها نیاز به اعتبارات بیشتری داریم که استانداری در این رابطه قول همکاری داده است.

عینی فرد تصریح کرد: این پروژه همچنان بر اساس وعده داده شده به همشهریان در طول یک سال کاری تحویل داده می شود.

رئیس شورای شهر زنجان در رابطه با مشکل آسفالت برخی مناطق شهر نیز گفت: در این رابطه پیمانکار مربوطه مقصر شناخته شده است اما به هر ترتیب اعتراض خود را به مجموعه شهرداری اعلام می کنیم چرا که معاونت عمرانی باید نظارت مستمری برعملکرد پیمانکاران داشته باشد.

محمد عینی فرد گفت: طبق وعده پیمانکار نقاطی که آسفالت آنها در منطقه شهرک کارمندان آسیب دیده است، سریعاً بازسازی خواهد شد و شهرداری نیز نباید هزینه ای جهت این کار به آنها بپردازد.