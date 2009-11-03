به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نبی الله رجبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: در سال زراعی جاری 31 هزار و 500 هکتار از اراضی به صورت آبی و هفت هزار و 500 هکتار از اراضی به صورت دیم گندم کاشته می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در سطح 18 هزار هکتار از اراضی این استان با 250 کشاورز قرارداد بسته شده است، گفت: تاکنون کشت گندم در 12 هزار هکتار از این اراضی انجام شده است.

وی یادآور شد: با شروع کشت بیش از دو هزار و 400 تن انواع کود بین کشاورزان توزیع شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ارقام پیشتاز، سایسونر و الوند در اراضی آبی و اراقام آذر، کوهدشت، زاگرس و فلات در اراضی دیم را از مهمترین ارقام گندم کشت شده در این استان دانست و گفت: تاکنون هزار و 500 هکتار از اراضی تحت پوشش بیمه شده است .

نبی الله رجبی بیان کرد: 23 هزار و 500 هکتار از اراضی آبی و دیم شاهرود، هشت هزار هکتار از اراضی آبی شهرستان گرمسار، چهار هزار هکتار در دامغان، دو هزار و 800 هکتار در سمنان و 500 هکتار از اراضی مهدیشهر در سال زراعی جاری زیر کشت گندم قرار می گیرد.