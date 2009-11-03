دانشگاه علمی و کاربردی دادگستری کرمان دانشجو می پذیرد

هادی خالقی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای توسعه علوم قضایی و ارتقاء سطح دانش حقوقی در بین کارکنان دستگاه قضایی و اقشار مرتبط، مجوز دانشگاه علمی کاربردی دادگستری کرمان در دو مقطه کاردانی و کارشناسی صادر شد.

وی افزود: مقدمات اولیه فعالیت این دانشگاه انجام شده است و از بهمن ماه سال جاری دانشجو می پذیرد.

خالقی نسب خاطرنشان کرد: این دانشگاه فعلا در دو مقطع کاردانی در رشته های حقوق قضایی گرایش امور ثبتی و گرایش شوراهای حل اختلاف و در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی گرایش امور ثبت و گرایش ارشاد در امور مدنی و کیفری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی عنوان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی 50 نفر و در مقطع کارشناسی 60 نفر در هر رشته است و پذیریش در مقطع کارشناسی ارشد نیز در برنامه های آتی این دانشگاه است.

