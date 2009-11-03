تعداد کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به 750 قلم می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نظام الدین برزگری عصر سه شنبه در آیین روز ملی کیفیت و تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی آذربایجان غربی در ارومیه افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد 600 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری شده اند و به جهت حمایت از تولیدات داخلی تا پایان سال کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری نیز به 750 قلم خواهد رسید.

وی شرط حضور و تداوم واحدهای تولیدی و صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش کیفیت و استاندارد تولیدات عنوان کرد و بیان داشت: امروز استاندارد به عنوان یکی حقوق اساسی شهروندان مطرح است در این راستا باید نظارت بر روند تولیدات کالا در کشور افزایش یابد.

برزگری با تاکید بر توجه به استاندارد مصالح ساختمانی در کشور خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ویژه دولت در سال 86 به صورت کاملا ویژه در خصوص استاندارد مصالح ساختمانی کار کرده ایم که این امر موجب شده است تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد در این زمینه نسبت به سالهای 84 و 85 به بیش از 10 برابر برسد.

وی با بیان اینکه علاوه بر افزایش استاندارد مصالح ساختمانی سالجاری ستاد ساماندهی جوش ایران در سازمان استاندارد کشور تشکیل شده است، اظهارداشت: صنعت جوش نقش بسیار مهی در صنعت ساختمان سازی، خودرو، هواپیما سازی و غیره در کشور ایفا می کند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور گفت: این سازمان در هر بخش از امورات که با ایمنی، سلامت و بهداشت مردم سر و کار دارد موظف می داند در جهت ارتقای کیفیت استاندارد تلاش کند.

برزگری با بیان اینکه افزایش صادرات و ماندگاری تولیدات کشور در بازارهای جهانی مستلزم رعایت و افزایش کیفیت استاندارد است افزود: امروز مهمتر از قیمت و میزان دسترسی آسان به کالا و خدمات پس از فروش توجه به استاندارد کالاهاست.

این مسئول در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی در دنیا گفت: باید تلاش کنیم با افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و حضور مستمر در بازارهای خارجی منطقه اثرات این بحران را در کشور کاهش دهیم.

وی با انتقاد از عدم حضور مستمر ایران در بازارهای عراق و کشورهای همسایه گفت: با توجه به مشترکات فرهنگی ایران به خوبی می تواند در جهت ارتقای سطح اقتصاد خود از بازارهای کشورهای همسایه سود ببرد.

برزگری همچنین با اشاره به استاندارد صنایع غذایی و آبمیوه در کشور بیان داشت: سال گذشته جهت ارتقای استاندارد صنایع غذایی 700 استاندارد در این زمینه مورد بازنگری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: استاندارد کالاهای بیش از پنج سال کشور نیز در سالهای آتی مورد تجدید نظر و بازنگری قرار می گیرد.

وی با اشاره به ثبت ایران در استاندارد بین المللی حلال از دو سال پیش گفت: با ورود ایران به این چرخه تبادلات بین المللی تجاری حلال توسط کشور گسترش یافته است.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور همچنین با اشاره به افزایش استاندارد خودرو در کشور عنوان کرد: با وجود رشد 10 درصدی استاندارد خودرو شکایات مردمی در این بخش 25 درصد افزایش یافته است که نشان از توجهات ویژه مردم به علامت استاندارد است.