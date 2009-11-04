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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

فصلنامه روابط خارجی

فصلنامه روابط خارجی

شماره جدید فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی از سوی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است.

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: این نشریه دربرگیرنده موضوعات نظری و راهبردی در عرصه روابط خارجی است.

آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری اثر حسن روحانی، چالشهای نظری و عملی در سیاست خارجی ایران اثر احمد نقیب زاده و تاثیر اهداف راهبردی امریکا در خاورمیانه بر منافع ایران اثر حسین پوراحمدی از جمله مقالات این شماره از نشریه هستند.

امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی امریکا اثر هادی سمتی و حمید رهنورد، نومحافظه‌کاری و هژمونی امریکا اثر مسعود موسوی شفایی از جمله موضوعاتی هستند که در این شماره از فصلنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

عملیات آمریکا در عراق و تاثیر آن بر ایران اثر امیر سعید ایروانی، تحرکات قومی کردها و ترکیه اثر غلامعلی چگنی‌زاده و محمد آثار تمر، ایران و روسیه: از موازنه تا مسئله هویت اثر محمود شوری سایر مقالاتی هستند که در این شماره از فصلنامه منتشر شده‌اند.

جهان پس از آمریکا اثر فرید زکریا و درآمدی بر مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اثر سید جواد طاهایی کتابهایی هستند که به ترتیب توسط حسین ملاعبدالهی و پیروز ایزدی مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 976552

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