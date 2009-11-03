دو هزار نفر در استان مرکزی مشاوره قبل از ازدواج دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی روشنایی بعدازظهر سه شنبه در جلسه رسیدگی به امور جوانان استانداری مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته در مجموع دو هزار و 858 نفر از خدمات آموزشی پیش از ازدواج استفاد کردند، افزود: با توجه به اینکه ازدواج، خشت و بنای محکم جهت شکل گیری خانواده است باید به مسئله آموزش جوانان واقع بینانه نگریسته شود.

وی عنوان کرد: توجه به امر آموزش به جوانان در شرف ازدواج باعث می شود جوانانی موفق و زندگی‌هایی به دور از هرگونه آسیب و مشکل داشته باشیم.

روشنایی با اشاره به اینکه خدمات آموزشی در بهزیستی استان به اقشار مختلف ارائه می‌شود، گفت: افراد زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، دانشیاران نهضت سوادآموزی، رابطان بهداشت، دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و پیام نور، اولیای کودکان در مهدهای کودک، اولیای دانش آموزان، مشاوران مراکز مشاوره و نیز اعضای بسیج دانشجویی و کارشناسان آنان از اعضای جامعه هدف دریافت‌کننده آموزش محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: استادان دانشگاه‌ها، کارشناسان بهزیستی و کمیته امداد، کارشناسان مراکز بسیج دانشجویی و دیگر فعالان اجتماعی در حوزه خانواده از جمله گروه‌هایی هستند که با دریافت آموزش به دیگر گروه‌های هدف خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کنند.

روشنایی با بیان اینکه اهداف پیش‌بینی شده در طرح ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج و خانواده در حال محقق شدن است اظهار داشت: هم اینک 15.7 درصد از جامعه هدف دریافت‌کننده این آموزش‌ها در استان مرکزی از مزایای دریافت آن بهره‌مند شده‌اند که با دریافت آن از آسیب‌های اجتماعی استان کاسته شده است.

