نیاز بخش مسکن موجب استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد حاج زمانی عصر سه شنبه در آیین بزرگداشت روز ملی کیفیت و تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی آذربایجان غربی در ارومیه با انتقاد از فعالیت واحدهای تولیدی غیر استاندارد در بخش مصالح ساختمانی خاطرنشان کرد: بخشنامه ها و آیین نامه های زیادی از سوی وزارت صنایع و معادن و هیئت دولت سه سال اخیر در جهت برخورد با این واحدهای تولید و ارتقای سطح استاندارد مصالح ساختمانی به تصویب رسیده ولی به دلیل نیاز بخش مسکن امکان برخورد یکباره با این واحدها امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور خواست روند حل مشکلات این واحدها را به لحاظ حقوقی و قضایی فراهم کند.

60 درصد کنسانتره کشور در آذربایجان غربی تولید می شود

حاج زمانی همچنین از کم بودن کیفیت تولید کنسانتره و آبمیوه انتقاد کرد و بیان داشت: آذربایجان غربی 60 درصد از کنستانتره کشور را تامین می کند در این راستا سازمان استاندارد با استفاده از تفکیک میزان کیفیت آبمیوه های تولیدی از نوارهای رنگی استفاده کند تا این روند به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شود.

وی صنعت آذربایجان غربی را جوان و رو به رشد دانست و گفت: هم اکنون صنعت استان به دو هزار و 300 واحد تولیدی به همراه سه هزار و چهارصد پروانه در دست اقدام از جهش قابل توجهی در بخش صنعت بهره مند شده است.

حاج زمانی با تاکید بر ارتقای کیفیت و استاندارد واحدهای تولیدی در کشور و استان اظهارداشت: امروز قالب های سنتی استاندارد تغییر کرده و باید نگرش های سنتی در بخش استاندارد نیز تغییر یابد.

