درخواست ملی پوشان فوتبال ساحلی برای ملاقات با کفاشیان

رضا صادقپور، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آقای کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال همیشه به ما لطف داشته و یکی از حامیان فوتبال ساحلی در فدراسیون است.

وی در ادامه افزود: من به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی درخواست کرده‌ام، پیش از سفر به امارات ملاقاتی با آقای کفاشیان داشته باشیم تا مربیان و بازیکنان درخواست‌ها و مشکلات خود را با ایشان در میان بگذارند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم ظرف امروز و فردا و پیش از سفر تیم ملی فوتبال ساحلی به امارات، این ملاقات انجام شود تا بازیکنان با روحیه‌ای مضاعف در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنند.