۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۳

درخواست ملی پوشان فوتبال ساحلی برای ملاقات با کفاشیان

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان پیش از عزیمت به امارات برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خواهان ملاقات با رئیس فدراسیون فوتبال شدند.

رضا صادقپور، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آقای کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال همیشه به ما لطف داشته و یکی از حامیان فوتبال ساحلی در فدراسیون است.

وی در ادامه افزود: من به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی درخواست کرده‌ام، پیش از سفر به امارات ملاقاتی با آقای کفاشیان داشته باشیم تا مربیان و بازیکنان درخواست‌ها و مشکلات خود را با ایشان در میان بگذارند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم ظرف امروز و فردا و پیش از سفر تیم ملی فوتبال ساحلی به امارات، این ملاقات انجام شود تا بازیکنان با روحیه‌ای مضاعف در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنند.

کد مطلب 976568

