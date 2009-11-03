ارائه گزارش دلایل مرگ دانشجوی دانشگاه هرمزگان به وزارت علوم

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس گزارش اولیه دانشگاه هرمزگان به اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، سعید نیکنام دانشجوی ترم اول رشته مدیریت دانشگاه هرمزگان بر اثر مشکل نارسایی کلیه در تاریخ 2 آبان به بیمارستان خاتم الانبیا مراجعه کرده و با توجه به این مشکل در مراجعه بعدی که به بیمارستان علوم پزشکی هرمزگان داشته است پس از یک بار دیالیز فوت می کند.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش اولیه که به ما ارائه شده است به هیچ عنوان فوت این دانشجو بر اثر آنفلوآنزای نوع A نبوده است.

میر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت: وزارت علوم درخواست گزارش تکمیلی و نهایی را از دانشگاه داشته که تا کنون ارائه نشده است.

وی گفت: همچنین بر اساس گزارش دانشگاه، در جلسه ای که با حضور مسئولین دانشگاه هرمزگان، علوم پزشکی هرمزگان و مسئولین بهداشت استان برگزار شده مشکل این دانشجو نارسایی کلیه گزارش شده و قرار بوده از طریق پزشکی قانونی نیز بررسیهایی صورت گیرد که خانواده دانشجو موافقت نکردند.

مسلمی اضافه کرد: دانشجویان دانشگاه با اینگونه مشکلات هوشمندانه برخورد کنند و مطالبات خود را از طریق شورای صنفی درخواست کنند.