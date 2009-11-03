دنیا مالی نامزد بدون رقیب / نامزدی 8 نفر برای فدراسیون تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت 10 روزه ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون تنیس روی میزساعت 15 وقت اداری فردا به پایان می رسد و این در شرایطی است که تاکنون 8 نفر ازجمله شاهرخ شهنازی، ثمری خلج ، رامین بلوچی و مهرداد علیقارداشی و ... برای ریاست این فدراسیون ثبت نام کرده اند.

این درحالی است که در دور گذشته انتخابات ریاست این فدراسیون که حدود دوماه پیش به دلایل نامعلومی برگزارنشد، شاهرخ شهنازی تنها نامزد ریاست این فدراسیون بود.

فردا همچنین مهلت ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون قایقرانی به پایان خواهد رسید و نکته جالب توجه اینکه تاکنون تنها به جز احمد دنیا مالی فرد دیگری برای ریاست این فدراسیون ثبت نام نکرده است و سرپرست فعلی فدراسیون قایقرانی نامزد بدون رقیب این انتخابات به شمار می رود.

مجمع انتخاباتی این دو فدراسیون به ترتیب طی روزهای 25 و 30 آذرماه جاری برگزار خواهد شد.