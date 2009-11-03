برخی تحریم ها سبب استقلال بیشتر کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علاء الدین بروجردی عصر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان مبنی بر عملکرد منفی ایران در 30 سال گذشته در رابطه با دولتهای غرب و فشار مضاعف تحریمها بر مردم به خاطر مسائل هسته ایی گفت: این تحریمها و فشارها علیه مردم نیز همراه با مشکل بوده و در عین حال خالی از خیر و برکت نبوده است.
وی افزود: این تحریمها باعث شده که ایران روز به روز مستقلتر شود و به خودباوری بالایی دست یابد و به امکانات بالا در علم هسته ای دست یابد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص حوادث کهریزک و برخورد با عوامل آن گفت: عوامل مجرم در دادسرای نظامی هستند و به مجازات خود خواهند رسید، ولی در خصوص ادعای جناب آقای کروبی در خصوص تجاوز به 50 نفر باید گفت که در بررسیهایی که از تک تک این افراد به عمل آمده، ادعای آقای کروبی اثبات نشده است.
وی سپس به بررسی روند فعالیتهای هستهیی ایران از ابتدا تاکنون پرداخت و گفت: فعالیتهای هسته ای ایران از سال 37 آغاز شده و در سال 37 این فعالیتها مصادف بود با رابطه گرم ایران با اروپا و آمریکا، به همین خاطر و بر اساس ماده چهار قانون NPT ایران نیز باید به این تکنولوژی دست یابد.
بروجردی افزود: دوره دوم از سال 57 تا 82 است که فعالیتهای هسته ای ایران به جد شروع شد، ولی بعد از مدتی از طرف قطبهای قدرت این فعالیتها زیر سئوال رفت و ای امر مصادف شد با بازدید البرادعی از ایران و تایید فعالیتهای هسته ای ایران به صورت استاندارد و دادن مقام 10 هستهای به ایران.
وی خاطرنشان کرد: مرحله سوم از سال 82 تا 85 بود که این فعالیتها از طرف فضای بینالمللی حاکم با مشکل مواجه شد و تحریمها دست ایران را از خیلی از امکانات کوتاه کرد که در این جا ایران با تکیه بر روحیه خودباوری و نخبگان کشوری توانست از سد محدودیتها گذشته و فعالیتهای هستهای خود را ادامه دهد و مرحله چهارم از سال 85 تا به امروز است که هنوز فعالیتها با وجود تشدید تحریمها ادامه دارد.
بروجردی یادآور شد: در سالهای 82 تا 85 فعالیتهای هستهای ایران با وجود تشدید تحریمهای بینالمللی با کمک روحیه خودباوری و نخبگان علمی ادامه یافت و هم اکنون به نقطه موفقیت آمیزی رسیده است.
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