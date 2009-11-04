رضا صادقپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن مطلوب ارزیابی کردن شرایط تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا گفت: این دوره از رقابت‌ها سطح کیفی بالایی خواهد داشت. تیم‌های آسیایی با برپایی اردوهای مختلف و برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های صاحب سبک تدارک ویژه‌ای برای شرکت در مسابقات امارات دیده‌اند.

وی در مقایسه دوره آتی مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا با دوره‌های اخیر این رقابت‌ها گفت: تا سال گذشته از قاره آسیا سه تیم می توانستند جواز شرکت در مسابقات جهانی را بدست آوردند اما در دوره پیش رو با توجه به اینکه امارات میزبان رقابت‌های جهانی است فقط دو تیم آسیایی شانس حضور در این مسابقات را خواهند داشت که همین مسئله کار تیم‌ها را دشوارتر می کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از انگیزه‌های این تیم برای دستیابی به عنوان قهرمانی آسیا گفت و افزود: تمامی تیم‌های حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا مدعی دستیابی به عنوان نخست این رقابت‌ها هستند. درکل کار دشواری برای دستیابی به قهرمانی آسیا داریم اما از آنجائیکه ایرانی‌ها در شرایط سخت از غیرممکن، ممکن می سازند، امیدواریم تیم خوب و با انگیزه فوتبال ساحلی کشورمان بتواند به عنوانی شایسته دست یابد.

تیم فوتبال ساحلی ایران اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا

صادقپور در ادامه افزود: از آنجائیکه زمان برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا نزدیک به رقابت‌های جهانی این رشته ورزشی است، انتظار می رود سطح رقابت‌های این دوره بالاتر از گذشته باشد. تیم‌ها به خاطر اینکه باید خود را برای حضور در مسابقات جهانی آماده کنند، با دیدگاه و نگاهی متفاوت برنامه ریزی می کنند و آماده‌تر از همیشه به پیکارهای قاره‌ای می آیند.

وی از بحرین، عمان و ژاپن به عنوان رقبای اصلی تیم کشورمان برای دستیابی به عنوان قهرمانی آسیا یاد کرد و گفت: بحرین که سابقه قهرمانی آسیا را دارد، برای حضور در مسابقات اردویی اروپایی را پشت سرگذاشته و ژاپن نیز اردوهایی مقطعی در ژاپن داشته است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تدارک و پشتیانی تیم‌های مدعی آسیا را با تیم ایران غیر قابل مقایسه خواند و تصریح کرد: متاسفانه در ایران یک زمین استاندارد نداریم و زمانی که در مسابقات بین المللی شرکت می کنیم بازیکنان در فضایی تازه باید به میدان بروند. اینها نشان می دهد چه کار دشواری در مسابقات آسیایی و جهانی داریم.

صادقپور در خاتمه تصریح کرد: هدف اول ما دستیابی به سهمیه مسابقات جهانی است و پس از آن قهرمانی در آسیا می اندیشیم. دستیابی به این اهداف با انگیزه‌ای که در تیم می بینم، دور از دسترس تیم ما نیست.

مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی 2009 طی روزهای 13 لغایت 19 آبان ماه جاری درکشور امارات برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در گروه A مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی با تیم های استرالیا ، چین و عمان همگروه شد.

