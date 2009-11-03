13آبان نماد بارزی از استقلال ‌خواهی و عزت‌ طلبی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سیزدهم آبان ماه یادآور حماسه بزرگ استکبار ستیزی ملت ایران است، این روز یاد آور وقایع متعددی است که هر کدام به تنهایی نماد بارزی از استقلال ‌خواهی و عزت‌ طلبی را در حافظه‌ تاریخی این ملت به ثبت رسانده است.

این بیانیه می افزاید: تبعید امام خمینی (ره) در سال 1343 که نشان از عجز و درماندگی رژیم منحوس پهلوی در خاموش کردن فریاد حق‌ طلبی ملت و نمایانگر رابطه عمیق امت با امام خویش بود، کشتار فجیع دانش‌آموزان در سال 1357 و تسخیر لانه‌ جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال 1357 که با اشارات و تاکیدات آن عزیز فرزانه انجام گرفت، همگی موجب شد تا یوم‌الله سیزده آبان تا همیشه تاریخ روحیه استکبارستیزی ملت ایران را به رخ جهانیان بکشاند.

همچنین در این بیانیه آمده است: نقش محوری جوانان دانشجوی مسلمان در رقم زدن آن واقعه بزرگ ثابت کرد، که هر کجا نشاط جوانی با شور انقلابی و بینش صحیح همراه شود، توان ایستادگی در مقابل دشمنان آزادی، استقلال و شرف ملی و به چالش کشاندن ابرقدرت‌ ها و درهم شکستن ابهت اهریمنی آنان را خواهد داشت.

در پایان این بیانیه می خوانیم: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های امام عظیم‌الشان (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و رهبری فرزانه انقلاب (مدظله‌العالی)، آمریکای جنایتکار را هنوز بزرگترین مصداق ظلم و استکبار دانسته و هرگونه شعار انحرافی که در مقابله با استکبارستیزی ملت غیور ایران اسلامی باشد، را مخالف با اندیشه ‌های امام راحل (ره) و رهنمودهای نورانی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می ‌داند و از آحاد ملت عزیز و به ویژه جوانان پرشور و انقلابی دعوت می ‌نماید، تا امسال نیز با حضور فعال خود در راهپیمایی این روز بزرگ، حماسه‌ ای بزرگتر از سالهای گذشته را به نمایش گذارند.