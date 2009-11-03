کالاهای فاقد کد جایی برای عرضه در بازار ایران ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نظام الدین برزگری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از ورود کالاهای بی کفیت به صورت قاچاق از مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی به کشور افزود: هم اکنون طرحی توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی مبنی بر کنترل شدید کالاهای وارداتی در دست اجراست که بر اساس آن تمام کالاهای وارداتی قبل از ورود به کشور باید مجوز ورود از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه تا پایان سالجاری عرصه برای کالاهای قاچاق در کشور به شدت تنگ می شود بیان داشت: برای مقابله با کالای قاچاق که وارد کشور می‌شود به جز مبادی مرزی کشور که قابل کنترل است، طرح طاها "طرح اجرای هماهنگ " در سطح کشور اجرا می‌شود.

وی با اعلام اینکه در سالجاری برای اجرای طرح مذکور 20 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: میزان اعتبار واگذار شده برای اجرای طرح طاها نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است.

برزگری خاطرنشان کرد: علاوه بر کنترل تولیدات داخلی در بازارهای کشور،کالاهای وارداتی نیز کنترل می‌شوند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف بدون توجه به استانداردها ممکن نیست و در این زمینه باید به استانداردها توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی مسئولان موسسه استاندارد را ملزم به نوآوری و تفکر در انجام برنامه‌های خود در سال جاری و تصریح کرد: انتظارات جامعه و مردم در مقابل تنوع خدمات بیشتر شده است که به این منظور باید با ساختار جدید در برنامه‌های کاری خود علاوه بر تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیاز جامعه را پاسخگو باشیم.