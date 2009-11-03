به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عادل منصوریان عصر سه شنبه در آغاز طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌های استان مرکزی افزود: این طرح با هدف ارتقای سطح ایمنی ترافیک، بهبود افزایش ایمنی دانش‌آموزان و کاهش تخلفات رانندگی به ویژه در مدارس حاشیه راه‌ها و جاده‌ها اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه‌ راه‌ها با دو رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت اجرا می‌شود، تصریح کرد: در بخش بلند مدت این آموزش‌ها توسط مربیان و کارشناسان پلیس راه با هدف تبدیل این آموزش‌ها به یک ارزش و عادت اجتماعی و در بخش کوتاه مدت به منظور آگاهی و اطلاع‌رسانی دانش‌آموزان به صورت آموزشی و علمی در مدارس اجرا می‌شود.

مسئول طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه‌ راه‌های کشور، آموزش را اساسی‌ترین زیرساخت کاهش تصادفات دانست و اظهار داشت: این طرح به عنوان پیشروترین طرح ایمنی عبور و مرور در سطح آسیا است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان مرکزی در این مراسم گفت: طرح ایمن‌سازی مدارس حاشیه‌ راه‌ها در استان مرکزی از سال 83 شروع شده است که این طرح ابتدا در 10 مدرسه در سطح استان اجرا می‌شود.

غلامرضا مشرفی با اشاره به اینکه در حال حاضر 75 مدرسه در سطح استان مرکزی زیر پوشش این طرح هستند، افزود: آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با علایم و توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و اطلاع‌رسانی اولیا و مربیان دانش‌آموزان از اهداف اصلی این طرح است.

وی با تاکید بر اینکه 30 تا 40 درصد تلفات و صدمات جاده‌ای در بخش عابر پیاده است، خاطرنشان کرد: حدود 38 درصد این عابرین زیر 15 سال هستند.

مدیرکل حمل و نقل استان مرکزی خاطرنشان کرد: این طرح در مقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه در سراسر استان اجرا می‌شود و در 26 آذر ماه روز حمل و نقل از برترین‌های این آزمون تقدیر می‌شود.