محمد فنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هر صنفی، هر سازمانی، هر موسسه ای و هر مجموعه ای برای موفقیت باید مدیریت قوی داشته باشد. به نظر من کسی که در راس کمیته داوران حضور دارد باید حضور فیزیکی و مستمر در مسند خود داشته باشد تا بر اوضاع نظارت داشته باشد. داوری مثل یک سازمان بزرگ نیست که اگر مدیر آن مجموعه حضور نداشته باشد، امور به دست قائم مقام و کارمندان اداره شود.

وی افزود: نظم و انضباط در کمیته داوران یک اصل است و کار منسجم می طلبد. اکنون باید دید نظارت صحیحی بر کار داوران کشور انجام می شود یا نه. در حال حاضر برای داوران لیگ ناظرانی به کار گرفته می شوند که چه بسا هماهنگی لازم را با تیم داوری ندارند. اصلا باید دید نظارت ها، چه زمان و چگونه انجام می شود. وقتی مدیر ضعیف باشد این ضعف به دیگر سطوح سرایت پیدا می کند و خود به خود نظم یک مجموعه را زیر سوال می برد.

داور بازنشسته فوتبال ایران افزود: به نظر من چیدمان داوری هم درست نیست. کمیته داوران باید تیم داوری را به فراخور حال هر دیدار انتخاب کند که در حال حاضر شاهد چنین اتفاقی نیستیم. البته من موافق این امر نیستم که تیم ها به وضعیت قضاوت دیدارهای لیگ اعتراض کنند. چرا که در خصوص اشتباهات داوری، یک تیم همیشه متضرر نمی شود و گاهی هم نفع می برد. اشتباهات داوری به نظر من به هیچ وجه از سر عمد صورت نمی گیرد.

فنایی با تمجید از داوران کشور در رقابت های برون مرزی تصریح کرد: داوران ما در رقابت های بین المللی افراد سرشناسی هستند و قضاوت های خوبی را از آنها شاهد هستیم. مسعود مرادی، محسن ترکی و سعید مظفری زاده از جمله داوران خوب فوتبال کشور هستند که در صورت حمایت، موفقیت های بیشتری را از آنها شاهد خواهیم بود.

وی در پایان، جوانگرایی را یک فاکتور مثبت در داوری کشور خواند و افزود: داوران جوانی در فوتبال کشور حضور دارند که به بار نشستن بسیاری از آنها مستلزم صرف زمان است. البته کم نیستند داوران باسابقه ای که دچار اشتباه می شوند. در داوری فوتبال دو فاکتور مدیریت و روانشناسی وجود ندارد که داوران کشورمان باید کار بیشتری روی آن انجام دهند. ضمن اینکه مسائل معیشتی و رفاهی داوران هم باید مورد توجه قرار بگیرد.