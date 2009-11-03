حضور قدرتمند در بازارهای خارجی نیازمند استانداردهای بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم حقجو عصر سه شنبه در آیین بزرگداشت روز ملی کیفیت و تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه آذربایجان غربی افزود: در این راستا تمامی تولیدات کشور باید صادرات گرا باشد چرا که امروز کیفیت حرف اول را در بازارهای جهانی می زند.

وی افزایش کیفیت محصولات تولیدی را نیازمند ایجاد فرهنگ استاندارد در کشور دانست و بیان داشت: این راهبرد موجب افزایش توان رقابتی بنگاه های تولیدی و نیز تنوع بخشی به تولیدات صنعتی می شود.

حقجو با اشاره به اینکه آذربایجان غربی قطب اول تولید صنایع غذایی در کشور به شمار می رود، گفت: برای افزایش ارتقای ضریب امنیت غذایی در استان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان وظایف سنگینی برعهده دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی اظهار داشت: بحث برنج های آلوده که مشکلاتی را برای افکار عمومی ایجاد کرد که این امر توجه به مقوله استاندارد را در استان ضرورت می بخشد.

حقجو اضافه کرد: با مدیریت صحیح و هدایت صحیح با کمترین تنش، می‌توان سطوح مدیریتی را در تولیدات ارتقا دارد.

این مقام مسئول گفت: با توجه به اینکه دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پیشرفت و توسعه نامگذاری شده است نیاز است الگوی توسعه خود را در این راستا تقویت کنیم.

حقجو ادامه داد: برای رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه نیاز به یکسری ابزار است که باید تمام مسئولان به دنبال تحقق این اهداف باشند.

وی با اشاره به اینکه بخش صنعت استان نیاز به توجه ویژه‌ای دارد، گفت: بر اساس برنامه‌های تعیین شده باید سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی 25 درصد باشد و براین اساس نیاز است تا سالانه در بخش صنعت رشدی معادل 11.2 درصد داشته باشیم.

در پایان این مراسم از 18 واحد تولیدی نمونه استان تجلیل به عمل آمد.