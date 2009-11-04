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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۷

نخستین شرکت الکترونیکی استاندارد در آذربایجان غربی افتتاح شد‌

ارومیه - خبرگزاری مهر: با حضور رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور نخستین شرکت الکترونیکی دارای علامت استاندارد با نام شرکت "الکترو ایمن طرح" در ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی در مراسم افتتاح این شرکت اظهار داشت: ظرفیت عملی این شرکت 300 هزار دستگاه است.

غلامرضا امینی با اشاره به اینکه حجم سرمایه ‌گذاری ثابت برای ایجاد این شرکت 28 هزار و 875 میلیون ریال است، گفت: 10 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای این شرکت مصوب شده که هفت هزار و 500 میلیون ریال آن دریافت شده است.

وی مساحت زمین در نظر گرفته شده برای احداث این شرکت را دو هزار و 66 مترمربع اعلام کرد و افزود: مساحت زیربنای تولید نیز هزار مترمربع است.

امینی با بیان اینکه دستگاه اعلان نشت گاز در این شرکت تولید می‌شود و خاطرنشان کرد: شرکت صنایع الکترو ایمن طرح سازنده دتکتور گازهای قابل انفجار و اشتغال و سمی است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی اضافه کرد: شرکت مذکور قابلیت طراحی و ساخت دستگاه ‌های الکترونیکی و تجهیزات مخابراتی، تولید انواع دتکتورهای گازهای آتش ‌زا و قابل انفجار با امکان بستن شیر اصلی گاز در زمان نشت، تولید انواع دتکتورهای گازهای سمی و خطرناک از جمله مونواکسید کربن با امکان تخلیه هوای آلوده را دارد.

وی گفت: با بهره‌ برداری از این شرکت زمینه ایجاد اشتغال برای 45 نفر در ارومیه فراهم شده است.

این مسئول بیان کرد: باید استانداردهای بین‌ المللی در تولیدات داخلی رعایت شود تا بتوانیم در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

کد مطلب 976607

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