ابهام در واگذاري هندلينگ فرودگاه امام(ره)

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، پس از آنكه احمد خرم وزير راه و ترابري هفته گذشته در جريان بازديد اعضاي كميسيون عمران مجلس از فرودگاه بين المللي امام خميني اعلام كرد كه تمام مشكلات امنيتي و موضوع قرارداد اين فرودگاه با شركت تركيه اي تاوحل شده و اميد است اين فرودگاه در15 مردادماه جاري دوباره بازگشايي شود، رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس از حل نشدن مشكل امنيتي فرودگاه فوق خبر داد.

در همان روز حتي مديركل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مانع از سوال خبرنگاران از احمد خرم شد تا اين كه خبرنگاران نفهميدند كه هندلينگ(خدمات رفاهي) فرودگاه امام خميني هم به تركها واگذار شده است يا به ايراني ها.

برهمين اساس خبرنگار"مهر" درخصوص وضعيت هندلينگ فرودگاه امام خميني(ره) با محمد كشاورزيان مديرعامل شركت هواپيمايي هما تماس گرفت كه وي ابتدا گفت: هنوز صحبت خاصي با ما دراين باره نشده است.

وي در ادامه افزود:هم اكنون فرض بر اين كه هندلينگ فرودگاه امام خميني(ره) به شركت هواپيمايي هما واگذار شود و حتي بحث هايي نيز دراين باره شده است. كشاورزيان همچنين اضافه كرد: دكتر عطاپور(يكي از مسولان هما) به بنده اطلاع داد كه جمع بندي درباره واگذاري هندلينگ فرودگاه امام به ما نهايي شده و با هماهنگي قراراست اين كارتوسط هما انجام شود.

حسن حاجعليفرد سرپرست سازمان هواپيمايي نيزدرباره واگذاري هندلينگ فرودگاه امام(ره) به شركتهاي داخلي به خبرگزاري "مهر" مي گويد: هنوزمشخص نيست كه هندلينگ به كدام شركت داخلي واگذار خواهد شد و اين كاربستگي به نظر دولت دارد.

تناقض گويي در بين گفته هاي مسولان وزارت راه و ترابري نشان مي دهد كه هنوز در واگذاري هندلينگ فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) ابهام وجود دارد و شايد مديركل روابط عمومي وزارت راه و ترابري به همين دليل مانع از سوال خبرنگاران از احمد خرم شده است.