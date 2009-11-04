دلایل هراس رژیم صهیونیستی از توان نظامی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه آلمانی اشپیگل، مقاومت فلسطینیها که زمانی تنها با پرتاب سنگ به سوی نظامیان تا دندان مسلح صهیونیست صورت می گرفت، با افزایش جنایات صهیونیستها شکل تازه ای به خود گرفته و رفته رفته با حملات انتحاری و سپس پرتاب موشکهای دست ساز جایگزین شد.

بر این اساس با ادامه حملات صهیونیستها به اردوگاه های فلسطینیها، شلیک موشکهای دست ساز به مرور جای حمله های انتحاری را بعنوان سلاح اصلی مقاومت علیه رژیم صهیونیستی گرفته است.

این در حالی است که توان نظامی حماس در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته، بطوری که این جنبش در سال 2000 به توان ساخت موشک های دوربردی دست یافت که برای اولین بار توانست اهدافی را در 40 کیلومتری غزه نابود کند.

پس از انتخابات فلسطین در سال 2006 صدها تن از اعضای حماس برای تمرین و آموزش نظامی به کشورهای خارجی رفتند. اینها اعضای شاخه نظامی حماس بودند که شروع به یاد گیری و کسب تخصص در زمینه پرتاب موشک کردند.

این افراد بجز صدها حافظ نظمی بودند که از دو هفته پیش و ابتدای حمله 22 روزه صهیونیستها به غزه به شهادت رسیدند. به همین دلیل بود که شلیک موشکها در تمام مدت حمله به غزه، به سمت جنوب سرزمین های اشغالی ادامه داشت.

یک ناظر فلسطینی در مورد شیوه دفاعی حماس در غزه می گوید: گردان های نظامی حماس میان شبکه تونل ها و سنگرهایی که حماس ساخته، پنهان می شوند. این استتار زیر زمینی ابتکاری در استراتژی دفاعی حماس در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی بوده و موجب زمینگیر شدن نظامیان صهیونیست در حمله به غزه شد.



علاوه بر این تجربیات جنگ 33 روزه لبنان نیز به کمک حماس آمد تا این جنبش هر چه بهتر در برابر تجاوزات صهیونیستها ایستادگی کند. در این باره یکی از مسئولان امنیتی سابق دولت فلسطین در غزه می گوید: از زمان پیروزی حماس در غزه، اعضای این جنبش درس های مقاومت عالی حزب الله لبنان در جنگ تابستان سال 2006 را به کار گرفتند.

به اعتقاد وی حماس با الهام از حزب الله، گذرگاه های طاق دار زیرزمینی ساخت که امکان فرار از بمباران جنگنده های اسرائیلی را فراهم می کرد. حماس روی سنگرهایش هم برای رویارویی با حمله زمینی ارتش صهیونیست حساب می کرد که امکان انبار کردن سلاح و حتی تمرین را فراهم می کرد.



نیروهای حماس در هفته اول حمله نظامی صهیونیستها به غزه بیش از 400 راکت دست ساز را به سوی شهرک های صهیونیست نشین شلیک کردند. حماس در این زمان چندین هزار موشک کاتیوشا و گراد با برد بالا داشت که گردان های نظامی این جنبش می توانستند در زمان حمله زمینی استفاده کنند. در عین حال این جنبش گروهان های کوچک بسیار متحرکی داشت که با یکدیگر از طریق بیسیم در ارتباط بودند.

اعضای این جنبش که اطمینان داشتند حمله نظامی صهیونیستها به غزه حتمی است، در چند ماه پیش از این حمله یک شورای جنگ به رهبری یکی از روسای نیروهای "عزالدین القسام" شاخه نظامی اش و وزیر کشور سابق در دولت اتحاد ملی فلسطین تشکیل داد.

بر این اساس در حالی که در سال 2005 بیشتر موشک های شلیک شده از غزه حتی به شهرک های صهیونیست نشین نمی رسید، در دو سال گذشته با تحقیق، آزمایش و منفجر کردن اهداف مختلف، این امکان برای حماس بوجود آمده که اهدافی را در عمق دفاعی سرزمین های اشغالی نشانه رود.