نبود نگاه جدی به حوزه قرآن/ 90 درصد تفسیرها مشابه و فاقد نوگرایی هستند

دکتر سید یحیی یثربی استاد عرفان و فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای توجه کردن تفسیر لازم است این نکته را مورد توجه قرار دهیم که اگر دین کاذب و دروغ باشد در آن برای بشر چیزی جز فریب نخواهد بود. همین طور اگر علم دروغ باشد نتیجه ای برای بشر نخواهد اشت، درست مثل افسانه ها و خرافات دوران باستان که چیزی عاید بشر نمی کردند. اما دانش درست به بشر امکانات بسیاری داده است.

وی افزود: دین صحیح به واقعیت تبدیل شده و وحی نیز یک حقیقت خواهد شد. اگر به راستی کسی از طرف خدا مخاطب قرار گرفته و خدا به وی پیغام داده این امر یک حقیقت تلقی شده و دین هم یک واقعیت تلقی می شود. چنانچه برداشت ما از طبیعت همواره یکسان نبوده است. چیزی که ما از طبیعت به دست می آوریم در ذهن انسانهای 400 سال پیش نمی گنجید.

عدم بهره برداری درست از قرآن

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: معصومین به ما هشدار داده اند که کاری نکنید دیگران از شما درست تر عمل کنند. درحال حاضر دیگران پیشرفت کرده اند اما در جهان اسلام هنوز تنش و اختلاف وجود دارد و این اختلافات نشانه عدم بهره برداری درست ما از قرآن است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از مسائلی که جهان اسلام از آن رنج می برد عدم وجود وحدت است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته، گفت: این درحالی است که وحدت تنها چیزی است که ما نیاز داریم و در بسیاری از موارد به علت عدم وجود وحدت این مشکلات شکل می گیرند.

نگاه نو به قرآن

یثربی تثریح کرد: درحال حاضر یکی از ضروری ترین التزامات نگاه نو به قرآن است و نه نگاهی که تنها چشم اندازی از قرن چهارم و پنجم باشد بلکه نگاهی پاسخگوی نیازهای امروز کل بشریت باشد. هنوز ما فرصت بسیاری را صرف حفظ قرآن، کتابت و خطاطی های می کنیم، در نمایشگاه های قرآن یک نظریه جدید مطرح نمی شود و تنها به این می پردازیم که با کدام خط چند قرآن نوشته شده و چند قرآن چاپ شده است، در عربستان به هر زائر یک قرآن هدیه داده می شود اما در مکه هم صحبت تازه ای درباره قرآن مطرح نمی شود.

کارهای قرآنی جدی گرفته نمی شوند

وی با تأکید بر اینکه نباید با قرآن بازی کرد و کارهای شبه بازی با قرآن انجام داد گفت: بنابربرخی آمار بیش از 1000 مرکز قرآن پژوهی فعالیت می کنند، اگر این مراکز کار خود را به درستی انجام می دادند جایگاه کنونی ما چنین نبود و این وضعیت نشان می دهد که ما کار را مهندسی نکرده ایم، کار را رها کردیم باید این کارهای را به حرمت قرآن جدی بگیریم.

استاد عرفان و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت نگاه نو به قرآن گفت: این احساس باعث شد که طی چند سال اخیر دست به کار شدم و تفسیری با توجه به مسائل روز نوشتم، اما این اقدام کافی نیست چرا که تمام مراکز قرآن پژوهی باید بایکدیگر هماهنگ شده ، با یکدیگر در ارتباط باشند، کار مهندسی شود تا از موازیکاری ها جلوگیری شود.

90 درصد تفسیرها شبیه به هم هستند

یثربی گفت: 90 درصد تفسیرها به یکدیگر شباهت دارند و بیشترآنها شبیه تفاسیر مربوط به قرن چهارم و پنجم هستند و تفاسیری که امروز نیازمند آن هستیم باید حرف جدید و نویی داشته باشد.

حوزه قرآن فاقد مدیریت قوی است

استاد عرفان و فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی خطاب به مسئولین یادآور شد: به خاطر قرآن هم که شده یا در این راه بودجه نگذارند و یا اگر می گذارند مدیریت قوی برسر این کارها بگذارند و این واحدهایی که درباره قرآن فعالیت می کنند را به هم ارتباط بدهند تا کارموازی، کار تکراری و کارهای شبه بازی با قرآن صورت نگیرد و این فرصتها از دست نرود.