روسیه تحت شرایطی به توافقنامه تغییرات آب و هوایی می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه از آمادگی کشورش برای پیوستن به توافقنامه جهانی در مورد تغییرات آب و هوایی خبر داد.

این در حالی است که ایالات متحده آمریکا بدنبال امضای توافقنامه جدیدی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در نشست ماه آینده سران کشورهای صنعتی در شهر کپنهاگ است.

واشنگتن می کوشد با امضای این توافقنامه، آن را جایگزین توافقنامه کیوتو کند که بخشهایی از آن تا سال 2012 میلادی از دستور کار خارج خواهد شد.

پوتین در دیدار با "لارس راسموسن" همتای دانمارکی خود گفت: ما آماده مشارکت در این توافقنامه هستیم، با این حال به نظر ما لازم است تغییراتی در آن داده شود.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که تمامی کشورها ملزم به امضای این توافقنامه هستند و از این رو روسیه نیز مایل است سهم خود را در این زمینه انجام دهد.

گفتنی است در سال 1997 طی پیمانی معروف به کیوتو کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف 10 سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را 5 درصد کاهش داده و به کشورهای در حال توسعه برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیرکمک‌های مالی کنند.