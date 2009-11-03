حل مشکلات قم نیازمند نگاه جامع مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور غروب سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی قم طی سخنانی با اشاره به مشکلات عدیده استان، حل این مشکلات را نیازمند پرهیز مدیران از بخشی‌نگری دانست و تأکید کرد: ما در استان نباید نگاه بخشی به مشکلات داشته باشیم.



وی با اشاره به مشکلات مسکن در قم خاطر نشان کرد: برای این که دغدغه اصلی خانواده‌ها مرتفع شود مدیران باید از نگاه بخشی به مشکلات پرهیز نمایند.



استاندار قم یادآور شد: اگر هر مدیر بخواهد قانون خودش را اجرا و صرفاً به وظایف دستگاه مربوطه خود عمل کند مشکل مسکن در قم حل نخواهد شد، هر چند دولت تمام توان خود را در این بخش بگذارد.



حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور همچنین کارنامه دولت نهم را در بخش مسکن درخشان توصیف کرد.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از بی توجهی به احیای بافت فرسوده استان یادآور شد: یکی از مشکلات اساسی شهر قم از هم گسیختگی و پراکندگی بافت شهری است و به نظر می‌رسد طرح جامعی در این خصوص وجود نداشته و یا به آن عمل نشده است.



وی همچنین از وجود یکهزار و 400 هکتار بافت فرسوده در استان قم خبر داد و افزود: از این میزان یک هزار و 100 هکتار آن در شهر قم وجود دارد و با کمترین حادثه‌ای در معرض خطر است.



وی بر ضرورت بازسازی بافت فرسوده شهر قم تأکید کرد و گفت: متأسفانه تاکنون برای احیای این بافت گام مؤثری برداشته نشده و نیاز است اقدام اساسی در این راستا صورت بگیرد تا جان شهروندان ایمن و منظر شهر مناسب باشد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور سخنانش با بیان اینکه باید جهش در مسکن مهر قم ایجاد شود، تصریح کرد: مسکن مهر در استان قم آنچنان که باید موفق نبوده و آنچه تا کنون ارائه شده در شأن شهر مقدس قم نبوده است.



علیرضا بزرگوار، رئیس جدید سازمان مسکن و شهرسازی قم نیز در این مراسم ضمن ارائه برنامه‌هایش پیگیری طرح مسکن مهر، اهتمام به معماری ایرانی و اسلامی در ساخت و ساز‌ها و احیای بافت فرسوده را از جمله طرح‌های خود برشمرد.