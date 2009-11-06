ساخت و ساز بی‏ رویه در حاشیه شهر موجب آب ‏گرفتگی معابر رشت می شود

موسی ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه شهرداری در صدور پروانه‏ های ساختمانی بیشتر نظارت داشته باشد، افزود: لایروبی انهار و کانالهای حاشیه‏ی شهر یکی از راههای مناسب برای جلوگیری از آبگرفتگی در هنگام بارش باران است.

وی با اشاره به شدت کم سابقه بارندگی اخیر در شهر رشت، اظهار داشت: در چنین شرایطی حتی شهرهای بزرگ در کشورهای پیشرفته نیز دچار مشکل می‏ شوند.

ناصح همچنین با بیان اینکه ارائه خدمات شهری فقط مختص شهرداری نیست، خاطرنشان کرد: بسیاری از سازمانها به موازات شهرداری در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند که اغلب به علت تمرکز تأسیسات، این فعالیتها آنطور که باید قابل رؤیت نیست.

وی افزود: عدم بهره ‏مندی حاشیه‏ نشینان از آب آشامیدنی یکی دیگر از معضلات جدی است که باید برای رفع این موضوع اقدامات اساسی صورت گیرد.

رئیس شورای شهر رشت با تأکید بر اینکه موفقیت شهرداری در توسعه و عمران رشت بدون همکاری مدیران دستگاههای مختلف امکانپذیر نخواهد بود، انجام پروژه‏ بانک جهانی را یکی از خدمات بزرگ در مسیر توسعه‏ شهری عنوان کرد.