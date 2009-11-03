هیلاری کلینتون فردا عازم مصر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای خاورمیانه فردا برای دیدار با مقامهای مصری وارد این کشور می شود.

منابع خبری مصر با بیان این مطلب اعلام کردند کلینتون در این سفر با "حسنی مبارک" رئیس جمهور دیدار و در مورد نقش قاهره در مذاکرات سازش خاورمیانه به گفتگو می نشیند.

این سفر چند روز پس از دیدار جنجالی کلینتون با نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت وی از موضع این رژیم در متوقف نکردن شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی صورت می گیرد.

وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با مقامهای رژیم صهیونیستی تاکید کرد که توقف ساخت و سازها در کرانه باختری و شرق بیت المقدس نباید بعنوان پیش شرط آغاز گفتگوهای سازش مطرح باشد.

وزیرخارجه آمریکا در دیدار روز گذشته خود با وزرای خارجه عرب در مغرب نیز بار دیگر با تاکید بر موضع خود در تل آویو، افزایش نیافتن شهرک سازی از حد مورد نظر را برای بازگشت طرف فلسطینی به میز مذاکرات کافی دانسته بود.

بر این اساس شهرک سازی در کرانه باختری و قدس شرقی هرگز متوقف نمی شود و تنها از حدی که نتانیاهو تشخیص می دهد، فراتر نخواهد رفت.