خط 15 کیلومتری راه آهن سمنگان ـ شازند در استان مرکزی بازسازی شد

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این بلاک از ریل‌های 25 متری استفاده شد و با توجه به اینکه نصب این ریل‌ها نیاز به زمان زیادی دارد در 10 کیلومتر ابتدایی از خط غرب که در مجاورت خط اصلی قرار داشت، برای تسهیل و روانی کار مورد بهره‌برداری قرار گرفت و خط اصلی به طور کامل بازسازی شد.

مدیرکل راه‌آهن اراک گفت: برای عملیات بازسازی خط با ریل‌های 25 متری ابتدا نیاز به مسدودی برای تخلیه ریل‌، مجددا مسدودی برای تخلیه تراورس و بعد از آن مسدودی برای نصب خط مورد نیاز است که به منظور تخلیه هر واگن تراورس نیز حدود یک ساعت مسدودی مورد نیاز است و با مدت زمان شش ساعت مسدودی نیز 200 متر خط می‌توان نصب کرد.

عامری ادامه داد: در حالی عملیات نصب ریل‌های 18 متری اینگونه است که با مدت زمان مسدودی شش ساعته در هر روز 720 متر کوپلاژ نصب می‌شود.

بازسازی بلاک سمنگان- اراک به طول 15 کیلومتر نیز از ششم شهریور آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت مهیا بودن شرایط و ارسال به موقع ریل و سایر ادوات تا دو ماه آینده عملیات بازسازی این بلاک به اتمام برسد.