20 هزار پرنده مهاجر به تالابهای اصلی استان مرکزی وارد شدند

امیرانصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این پرندگان به چهار تالاب اصلی میقان، سد پانزده خرداد دلیجان، تالاب آق گل و سد الغدیر ساوه وارد شده اند و تخمین زده می شود که جمعیت آنها تا پایان فصل مهاجرت به ۴۰ هزار قطعه برسد.

وی گفت: اولین گروه ها از درناهای خاکستری نیز در تالاب میقان اراک فرود آمده اند و پیش بینی می شود که مانند هرسال بین ۱۰تا ۱۲هزار قطعه از این پرندگان به استان مهاجرت کنند.

انصاری افزود: به خاطر شرایط مساعد آب و هوایی در زمستان و بهار گذشته ، حدود ۱۵گونه پرنده مهاجر در زیستگاه های طبیعی استان اقامت و جوجه آوری کردند که طی چند سال گذشته این پدیده در استان وجود نداشت.

وی گفت: درنای خاکستری از جمله پرندگان تحت حمایت بین المللی است که هر سال در پاییز به زیستگاه های حاشیه دریاچه میقان اراک، دشت میلاجرد و منطقه فراهان اراک مهاجرت می کند و با بارش اولین برف زمستانی به جنوب ایران و نقاط آفریقایی پر می گشاید.

انصاری افزود: در صورت آبگیری کامل سد کمال صالح در شازند ، پیش بینی می شود این منبع آبی نیز به عنوان یکی از مناطق پشتیبان در جذب پرندگان مهاجر در جنوب غربی استان مرکزی مطرح شود.

وی با بیان اینکه، ۲۰۵گونه پرنده در استان مرکزی وجود دارد خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از آنها شامل انواع غازها، سرسبز، آنقورت، پلیکان، فلامینگو، چاپلق، مرغابی ها و پرندگان خانواده شکاری از جمله پرندگان مهاجر است.