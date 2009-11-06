ایران رتبه اول آسیا در تولید واکسنهای ویروسی دامی را دارد

رویا صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در زمینه تولید واکسنهای ویروسی دامی نه تنها از نظر کمیت در آسیا اول هستیم بلکه از نظر کیفیت نیز در جایگاه بسیار مطلوبی قرار داریم.

وی ادامه داد: همچنین از نظر نوآوری در این زمینه در جایگاه بسیار خوبی قرار داریم و توان رسیدن به جایگاههای بالاتر را نیز داریم.

عضو هیئت علمی موسسه رازی عنوان کرد: البته از نظر تولید یادشده هنوز با فاصله داریم و باید تلاش کنیم این فاصله در اسرع وقت پر شود تا بتوانیم پابپای کشورهای پیشرفته غرب در زمینه تحقیق و تولید واکسنهای ویروسی دامی در رتبه های اول باشیم.

صدری اظهار داشت: ارتباط با موسسات مشابه در کشورهای دیگر می تواند نقش قابل توجهی در ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات داشته باشد و زمینه را برای این ارتقا بیش از پیش فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: انتقال تجربیات نیز در این زمینه می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و شرایط را برای ارتقای کمی و کیفی بیشتر فعالیتها بیش از پیش فراهم کند.

صدری اضافه کرد: بسیاری از کشورها متقاضی خرید تولیدات موسسه رازی هستند که این امر از اثربخش بودن تلاشهای صورت گرفته در این موسسه حکایت می کند.

سالانه 60 میلیون دز واکسن آبله گوسفندی در کشور تولید می شود

صدری در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: سالانه 60 میلیون دز واکسن آبله گوسفندی در کشور تولید می شود که این میزان رضایتبخش است.

وی ادامه داد: همچنین سالانه 27 تا 30 میلیون دز واکسن آبله بزی در کشور تولید می شود که این میزان نیز در حد مطلوبی است.

عضو هیئت علمی موسسه رازی عنوان کرد: بیماریهای آبله گوسفندی و بزی در بسیاری از کشورهای غربی کنترل یا ریشه کن شده و باید تلاش کنیم تا ما نیز مثل اینگونه کشورها بیماریهای یادشده را تحت کنترل درآوریم یا ریشه کن کنیم.

صدری خاطرنشان کرد: به طور کلی واکسنها در موسسه رازی بر اساس نیاز سازمان دامپزشکی تولید می شود و در بسیاری از موارد ظرفیت افزایش تولید نیز داریم.

وی یادآور شد: واکسنهای آبله گوسفندی و بزی از جمله مواردی است که در خصوص آنها توان افزایش تولید در موسسه رازی وجود دارد.

صدری اضافه کرد: به طور کلی در زمینه واکسنهای ویروسی دام، واکسن طاعون گاوی، آبله گوسفندی، آبله بزی، تب‌برفکی منووالان، تب‌برفکی بی‌والان و تب‌برفکی تری والان در موسس رازی تولید می شود.

این عضو هیئت علمی افزود: واکسنهای تیلریوز گاوی و تیلریوز گوسفندی نیز در زمین واکسنهای انگلی دام تولید می شود.