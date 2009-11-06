بزرگترین انجمن خوشنویسی کشور فاقد امکانات کافی است

رضا منوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: فضا و مکان کنونی انجمن خوشنویسان کرج جوابگوی نیازها نیست و در بسیاری از موارد به دلیل مناسب نبودن مکان انجمن به مشکل برمی خوریم.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر فرمانداری و برخی از ادارات ذیربط کرج از ما حمایت می کنند اما لازم است در اسرع وقت برای بهتر شدن مکان انجمن نیز اقداماتی انجام شود تا حمایتهای صورت گرفته کامل شود.ژ

این هنرمند بیان کرد: اگر انجمن صاحب مکانی در شان تواناییهای خود شود، زمینه شکوفایی ظرفیتهای هنری کرج بیش از پیش فراهم می شود و می توانیم برنامه ریزیهای انجام شده را در اسرع وقت به بهترین نحو عملی و محقق کنیم.

منوری اظهار داشت: از شهرداری کرج تقاضا داریم در زمینه تعویض مکان انجمن خوشنویسان این شهر و تخصیص یک فضا و مکان مناسبتر به ما کمک کند تا شرایط مطلوبتری برای فعالیتهای انجمن فراهم شود و استفاده بهینه تری از توانمندیهای آن به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: البته مکان کنونی انجمن در موقعیت خوبی قرار دارد و بیشترین مشکل ما به کمبود فضا و جا مربوط می شود.

منوری یادآور شد: وجود 198 عضو ممتاز در انجمن کرج فرصت بسیار مطلوبی برای شکوفایی استعدادهای هنری در این شهرستان است و لازم است همه شرایط لازم برای تحقق این امر فراهم شود.

ساختمان این انجمن در بلوار بلال کرج قرار دارد.