بسیاری از دانش آموزان در اثر برخوردهای نامناسب به ریاضی بی علاقه شده اند

اسماعیل بابلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از خانواده ها اصرار دارند که فرزندان آنها در ریاضی و دروس مربوط به آن نمره بالا بگیرند درحالیکه بسیاری از آنها از فراهم کردن زمینه های لازم برای کسب این نمره از سوی فرزندان خود غافل می شوند.

وی ادامه داد: تاکید بیش از حد والدین بر درس ریاضی اگر به صورت اصولی انجام نشود، می تواند زمینه های فراری شدن فرزندان از این درس را فراهم کند و اگر این اتفاق صورت بگیرد، علاقمند کردن مجدد آنها فرزندان به درس یادشده کار مشکلی خواهد بود.

رئیس خانه ریاضی کرج اظهار داشت: اگر خانواده ها علاقمند هستند که فرزندان آنها در درس ریاضی نمره بالا بگیرند باید در وهله اول به جای تاکید غیرمنطقی، تلاش کنند که فرزندان به درس ریاضی علاقمند و به اهمیت آن در زندگی روزمره واقف شوند.

بابلیان عنوان کرد: در چنین شرایطی دانش آموز به خودی خود به ریاضی علاقمند می شود و ممکن است نمره های بسیار خوب نیز از این درس بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته لازم است خانواده ها به یاد داشته باشند که ممکن است فرزند آنها در دروس دیگر استعداد بیشتری داشته باشند و لزوما اینگونه نیست که یک نفر در همه زمینه ها استعداد یکسان داشته باشد.

رئیس خانه ریاضی کرج یادآور شد: لازم است در درجه اول کشف کنیم که فرزندانمان در چه زمینه ای بیشتر استعداد و توانمندی دارند و از آنها فراتر از توانایی شان انتظار نداشته باشیم.

بابلیان اضافه کرد: سرکوفت زدن به فرزندان به خاطر نمره پایین و مقایسه دیگران با آنها نتیجه عکس به دنبال دارد و نه تنها علاقه آنها به درس را افزایش نمی دهد بلکه ممکن است زمینه فراری شدن فرزندان از درس مربوطه را فراهم کند.

چهار هسته مختلف در خانه ریاضی کرج عضو هستند

بابلیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز اضافه کرد: چهار هسته مختلف در خانه ریاضی کرج عضو هستند که عبارتند از هسته دبیران دبیرستانها، دبیران راهنمایی، آموزگاران و دانش آموزی.

وی از تعریف پروژه های تحقیقاتی برای دانش آموزان به عنوان یک فعالیت بسیار مهم خانه های ریاضی نام برد و ادامه داد: این فعالیت می تواند علاقه دانش آموزان به درس ریاضی و مفاهیم آن را بیش از پیش افزایش دهد و یادگیری آنها را پایدارتر کند.

این استاد ریاضی عنوان کرد: همچنین برگزاری کارگاه خلاقیت و بازی و ریاضی برای دانش آموزان مقطع دبستان باعث می شود دانش آموزان از همان ابتدا به درس ریاضی علاقمند شوند و علاقه های آنها به نحو مطلوبتری شکوفا شود.

بابلیان خاطرنشان کرد: دیگر خانه های ریاضی کشور در مناطقی از قبیل آذربایجان شرقی، اصفهان، بابل، بجنورد، بندر انزلی، تربت حیدریه، چهارمحال و بختیاری، خمین و زنجان فعال است.

وی یادآور شد: سبزوار، قزوین، کاشمر، کرمان، گنبدکاووس، شاهین شهر، نجف آباد و یزد نیز صاحب خانه ریاضیات هستند.

بابلیان اظهار امیدواری کرد: تعداد خانه های ریاضی کشور به حد مطلوب و مورد نیز برسد تا سطح آموزش ریاضی در کشور بیش از پیش ارتقا یابد.

عضو شورای علمی خانه ریاضی کرج افزود: خانه های ریاضی مکمل بسیار خوبی برای فعالیتهای آموزش و پرورش است که این امر، ضرورت افزایش این خانه ها را بیش از پیش افزایش می دهد.