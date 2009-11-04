سارقان مسلح طلاها را بردند / پلیس 30 دقیقه بعد به محل رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان ازنا، ساعت حدود 19 عصر سه شنبه چهار نفر سارق مسلح با حمله به طلافروشی در نبش پاساژ "آب روش" خیابان انقلاب شهرستان ازنا اقدام به سرقت مسلحانه از این طلافروشی کردند.

بنابر اظهارات شاهدان عینی این سرقت مسلحانه و کسبه محل این سارقان که با نقاب صورت خود را پوشانده بودند پس از سرقت طلاهای طلافروشی یاد شده با شلیک تیرهوایی اقدام به متفرق کردن مردم و خواباندن شاهدان ماجرا کف خیابان کردند و سپس از مهلکه گریختند.

برخی از شاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای رعب و وحشت ایجاد شده توسط این سارقان در تقاطع خیابان انقلاب، عنوان کردند: بعد از وقوع حادثه به دلیل تجمع جمعیت به مدت دو ساعت خیابان یاد شده با ترافیک شدید و راهبندان مواجه شده است.

برخی از کسبه با اشاره به اینکه پلیس پس از حدود 30 دقیقه به محل حادثه رسیده است، عنوان کردند که سارقان پس از سرقت طلاها ضمن شلیک چند تیرهوایی و با ایجاد فضای ترس و وحشت در میان مردم از صحنه به سرعت فرار کردند.

فرد مالباخته و صاحب طلافروشی مدعی است که در این سرقت مسلحانه بیش از 20 کیلوگرم طلا از طلافروشی وی به سرقت رفته است.

تلاش خبرگزاری مهر برای گفتگو با سرهنگ فریدون زارعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ازنا بی نتیجه ماند.

به گفته برخی از شهروندان ازنایی این اتفاق در حالی در شهرستان ازنا رخ می دهد که آخرین سرقت مسلحانه در این شهرستان به بیش از 20 سال پیش بازمی گردد و تاکنون در سالهای اخیر موردی از سرقت مسلحانه در این شهرستان رخ نداده است.