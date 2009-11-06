میزان تلفات برق در غرب مازندران کاهش یافت

نورالله دهبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: میزان تلفات برق در این منطقه در سال گذشته حدود 263 میلیون و 234 هزار کیلو وات ساعت بوده است.

وی اظهار داشت: این میزان نسبت به سال 86 حدود 19 میلیون و 813 هزار کیلو وات ساعت معادل 1.33 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح کاهش تلفات در دو سال اخیر، این شرکت به عنوان یکی از شرکت های ممتاز در سطح کشور معرفی شد.

به گفته دهبندی، مدیریت برطرح ها و نصب پست های جدید در دوسال اخیر از میزان تلفات برق در منطقه کاسته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان داشت: بهسازی شبکه های فرسوده از طریق نصب پست های جدید باعث بهبود دو میلیون و 700 هزار کیلو وات ساعت انرژی سالانه شده است.

وی یادآورشد: با تداوم طرح های کاهش تلفات پیش بینی می شود 38 میلیون کیلووات ساعت انرژی سالانه صرفه جویی شود.

وی عنوان کرد: درحال حاضر طرح کاهش تلفات برق در شهرستان های غرب مازندران از جمله نوشهر، چالوس و تنکابن در دست اجراست.

غرب مازنردان بیش از 338 هزار مشترک برق دارد.