میراث فرهنگی هنرهای سنتی فراموش شده را احیا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، تهمینه دانیالی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی قزوین که در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد، گفت: سازمان میراث فرهنگی براساس اهداف نظام اسلامی و تاکید رئیس جمهور تلاش خواهد کرد تا از همه ظرفیتهای موجود کشور در حوزه میراث فرهنگی استفاده و فضای مناسبی را برای عرضه هنر اصیل کشورمان فراهم کند.

وی افزود: با توجه به استعدادهای فراوانی که در استانهای کشور وجود دارد مصمم هستیم تا زمینه هنرنمایی برای هنرمندان کشور را با برپایی نمایشگاه های تخصصی و هنری در استانها فراهم کنیم و در کنار آموزش رشته های موجود، رشته های فراموش شده نیز احیا شود.

دانیالی برپایی نمایشگاه های تخصصی صنایع دستی در استانها را از برنامه های سازمان میراث فرهنگی در جهت حمایت از هنرمندان اعلام کرد و یادآور شد: تلاش می کنیم به طور میانگین در هر ماه دو نمایشگاه صنایع دستی در مراکز استانها برگزار شود و هنرمندان بتوانند با عرضه آثار تولیدی خود ضمن تعامل با یکدیگر، آثار خود را نیز عرضه کنند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه ها می تواند در انتقال پیام هنرمندان نیز موثر باشد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: در استان قزوین بیش از دو هزار و 500 هنرمند در 17 رشته مختلف فعالیت می کنند که بیانگر آن است که این استان در زمینه هنر حرفهای زیادی برای گفتن دارد که باید از آن حمایت شود.

دانیالی بیان کرد: در کنار توسعه و ترویج صنایع دستی باید در بخش بازرگانی و حمایتی نیز کارهای موثری انجام شود تا هنرمندان بتوانند با عرضه و فروش اثر هنری از نظر اقتصادی نیز تامین شوند.

دانیالی کسب رتبه دوم در کشور توسط میراث فرهنگی استان قزوین را حرکتی ارزشمند و نشانه قابلیت استان در این عرصه دانست و گفت: با نگاه علمی به صنایع دستی در کنار کار پژوهشی در استان قزوین می توان انتظار داشت این استان بتواند در صنایع دستی حتی مقام اول کشور را در کنار استانهای توانمندی مانند اصفهان و شیراز کسب کند.

وی تحقق توسعه صنایع دستی را در گرو عزمی جدی دانست و اظهار داشت: همه مسئولان سازمان میراث فرهنگی با نگاه ویژه رئیس سازمان آمادگی دارند برای توسعه و حفظ صنایع دستی و نیز احیا صنایع منسوخ شده گامهای اساسی بردارند و حمایت لازم را انجام دهند.

دانیالی همچنین گفت: هر چند حوزه گردشگری بسیار فعال و خوب عمل کرده است اما از آنجا که گردشگران در سفرهای خود صنایع دستی را به عنوان چکیده ادراک و هنر هنرمندان و صنعتگران با خود به یادگار می برند باید بتوانیم از این هنرهای ماندگار صیانت کرده و با احیا آنها زمینه انتقال فرهنگ و هنر و صنایع دستی مناطق مختلف کشور را به نسل آینده نیز فراهم کنیم.

استاندار قزوین نیز در این مراسم گفت: بسیار خرسندیم که با نگاه ارزشمند مسئولان کشور روز 12 آبان ماه به عنوان روز قزوین در تقویم گردشگری کشور ثبت و ضبط شد تا از ظرفیتها و توانمندیهای تاریخی و گردشگری استان بهتر صیانت شود.

سیدعلی اکبر طاهایی با اشاره به شخصیتهای تاریخی و معاصر استان قزوین از جمله دهخدا، علامه رفیعی، آیت الله زرآبادی، عارف و میرعماد و شهدایی چون رجایی، بابایی، لشگری و مرحوم ابوترابی گفت: با توجه به استعدادهای ارزشمند گذشته و حال این منطقه امیدواریم با حمایتهای لازم بتوانیم زمینه عرضه آثار ارزشمند هنرمندان این استان را به سایر مردم کشور فراهم کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین نیز پس از قرائت پیام رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: با مصوبه شورای فرهنگ عمومی و سازمان میراث فرهنگی کشور از ششم تا 12 آبان ماه هر سال به عنوان هفته گردشگری استان قزوین تعیین شده است که این هفته در تقویم گردشگری ملی کشور نیز به ثبت رسیده است.

محمدمهدی رضاپور از روز 12 آبان ماه (روز پایانی هفته گردشگری استان) به عنوان روز قزوین یاد کرد و افزود: امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان کشوری بتوانیم قابلیتهای هنری استان را بیش از گذشته به مردم کشور عرضه کنیم.