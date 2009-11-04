عدم برنامه ریزی شرکت غله موجب سردرگمی خبرنگاران مازندرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سفر یک روزه علیخانی معاون وزیر بازرگانی به مازندران به علت بی توجهی و عدم وجود برنامه ریزی دقیق با پوشش خبری نامناسب انجام شد.

سفر یکی از مقامات ارشد وزارت بازرگانی در هفته های اخیر پس از ماجراهای مختلف و مشکلات فراوان کشاورزان این استان در خصوص واردات بی رویه برنج و انباشته شدن محصولات در انبارها و نحوه خرید برنج پرمحصول برای اولین بار صورت گرفت و از این حیث فرصت مغتنمی برای خبرنگاران محسوب می شد.

طبق دعوتنامه رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 که با امضای محمد رضا حیدری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت به دفتر مهر در مازندران ارسال شده بود، از این رسانه و دیگر رسانه ها خواسته شده بود تا در روز سه شنبه راس ساعت 15 برای پوشش خبری مناسب سفر یک روزه معاون وزیر بازرگانی و بازدید از مراکز خرید برنج پر محصول در دفتر مرکزی این شرکت اقدام به اعزام خبرنگار نمایند.

در ساعت تعیین شده خبرنگار مهر به همراه دیگر خبرنگاران در محل مورد نظر حاضر شدند و پس از حدود 30 دقیقه معطلی کارمند روابط عمومی به نقل از رئیس روابط عمومی از تغییر برنامه خبر داد و به خبرنگاران اعلام کرد که برنامه از دفتر استاندار مازندران طی جلسه ای آغاز می شود.

خبرنگاران نیز بنا به اعلام روابط عمومی به دفتر استاندار مازندران مراجعه ولی باز هم با عدم برنامه ریزی و هماهنگی مواجه شده و از ورود به جلسه و انجام وظیفه منع شدند.

افراد حاضر در دفتر استاندار مازندران با اعلام اینکه این جلسه خصوصی است و خبرنگاران تنها می توانند در بازدید آقایان از مراکز خرید بابل و آمل حضور پیدا کنند از ورود خبرنگاران به جلسه جلوگیری کردند.

خبرنگاران نیز با مواجه شدن با این وضعیت در حالیکه می توانستند بسیاری از خواسته های کشاورزان و وضعیت بازار برنج کشور را از این مقام ارشد وزارت بازرگانی جویا شوند از انجام رسالت خود ناکام ماندند.