عملکرد میراث فرهنگی رضایتبخش نیست/استعفای 150 دوشغله

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بلندیان شامگاه سه شنبه در نشستی خبری در شیراز افزود: وظیفه اصلی میراث فرهنگی حفظ، حراست و مرمت آثار تاریخی بوده و باید در نظر داشت که میراثی در ایران وجود دارد که نظیر آن را نمی توان در هیچ کجای دنیا دید.

وی اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگی این قابلیت را دارد که امکان بازدید داخلی و خارجی از آثار تاریخی کشور را فراهم کند که برای انجام این کار احتیاج به تبلیغات جهانی و منطقه ای وجود دارد اما میراث فرهنگی در این زمینه ها نتوانسته مثبت عمل کند.

در این رابطه مدیر کل اداره بازرسی استان فارس که در نشست خبری مذکور نیز حضور داشت به خبرنگاران گفت: بررسیهایی از میراث فرهنگی استان فارس نیز صورت گرفته که در زمینه های مختلف گزارشانی تهیه و به مرکز ارسال شده است.

قادر جمالی تصریح کرد: در عین حال عملکرد میراث فرهنگی استان نیز در مسائل مختلف حوزه خود می توان ضعیف و نه چندان مثبت ارزیابی کرد. 150 دوشغله در کشور از یک شغل خود استعفا دادند.

در ادامه نشست خبری معاون سازمان بازرسی کشور به مسئله دوشغله ها اشاره کرد و گفت: دو شغله بودن طبق قانون اساسی تخلف محسوب می شود و سازمان بازرسی نیز در راستای انجام وظایف خود پیگیر این موضوع بوده و در این رابطه 200 پرونده نیز تشکیل شده است.

بلندیان اضافه کرد: از این 200 پرونده 150 دوشغله از یک سمت خود استعفا داده اند اما همچنان این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی است و تا زمانی که این موضوع به طور کامل حل نشود مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

معوقات بانکی بزرگترین مشکل فارس/حل اختلافات سیاسی فارس را توسعه می دهد

معاون بازرسی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات استان فارس، مهمترین این مشکلات را عدم بازپرداخت مطالبات بانکها برشمرد و گفت: تا پایان سال گذشته 430 میلیارد تومان در استان فارس معوقه بانکی وجود داشته و در خصوص این معوقات پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی هستند.

بلندیان گفت: استان فارس یکی از استانهای مهم و استراتژیک کشور به حساب می آید و در صورتیکه اختلافات سیاسی در فارس فروکش شود این استان می تواند گامهای موثری جهت توسعه کشور بردارد.

وی با اشاره به اینکه پتانسیلهای زیادی در فارس وجود دارد که می تواند به شرایط بالفعل تبدیل شود، افزود: مجموعه مدیریتی استان باید در یک راستا و در جهت اهداف چشم انداز کشور حرکت کند که حذف اختلاف سلیقه موجود و تقویت وحدت سیاسی در توسعه استان موثر خواهد بود.

مدیرکل بازرسی فارس: انحراف 35 تا 40 درصدی بنگاه های زودبازده در فارس

در ادامه نشست خبری مدیر کل بازرسی استان فارس با اشاره به عملکرد بنگاه های زودبازده در این استان نیز بیان کرد: 35 تا 40 درصد از بنگاه های زودبازده استان دچار انحراف بوده به گونه ای که تسهیلاتی که دریافت کرده اند را در محل های تعیین شده مورد استفاده قرار نداده اند.

قادر جمالی افزود: در این رابطه کارگروهی تشکیل و نسبت به بازنگری این بودجه ها در محلهایی که هزینه شدند و نباید صورت می گرفته، تدابیری اتخاذ شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت دو شغله بودن در استان فارس نیز بیان کرد: دو مورد در این خصوص وجود داشت که به آنها تذکر لازم داده شد و از یک شغل خود استعفا داده اند و بدین ترتیب دو شغله در بین مسئولان دولتی استان وجود ندارد.

90 درصد از مشکلات فنی قطار شیراز - اصفهان برطرف شد

مدیر کل بازرسی استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به سئوال یکی از خبرنگاران پیرامون پرونده پروژه قطار شیراز -اصفهان نیز عنوان کرد: حدود یکسال پیش بازرسی از این پروژه صورت گرفت که نقاط ضعفی در خصوص تجهیزات ایستگاه ها و مشکلات فنی وجود داشت که برای رفع آنها تذکرات لازم داده شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 90 درصد از مشکلات فنی پروژه حل شده و رفع مشکلات تجهیزات ایستگاه های بین راهی آن نیز در حال پیگیری است.

جمالی تاکید کرد: در عین حال باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که این پروژه سرعت مناسبی داشته و در مدت زمان بسیار خوبی به بهره برداری رسید از این رو می توان قطار شیراز - اصفهان را یکی از پرتحرکت ترین پروژه های کشور دانست.

وی همچنین با اشاره به پروژه قطار شهری شیراز نیز بیان کرد: 43 تا 45 درصد این پروژه پیشرفت فیزیکی دارد و تنها مشکل آن در خصوص اعتبارات بوده که تاکنون تمام اعتبارات خود را جذب کرده است.

به گفته جمالی در شش ماهه گذشته در سطح ادارات دولتی استان هیچگونه فساد مالی گزارش نشده است.