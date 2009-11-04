سازمان توسعه تجارت ایران می تواند کیش را به جایگاه واقعی خود برساند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران سه شنبه شب در همایش طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران در جزیره کیش افزود: باید از ظرفیت، توانایی و پتانسیل‌های موجود در جزیره کیش برای توسعه صادرات استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه این منطقه آزاد فرصت بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه در صنایع های تک و با دانش فنی بالا و صنایع غیرآلاینده است، گفت: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد که کیش را به جایگاه واقعی خود برساند.

افقهی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران زیرساخت ها و بسترسازی های مناسب جزیره کیش را به عنوان یک فرصت ارزشمند برای جذب سرمایه گذاران خارجی متقبل می کند.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: ایجاد خطوط منظم کشتیرانی، اختصاص و ایجاد خطوط منظم کارگو هوایی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی در کیش و توانمندسازی تجار، بازرگانان و صاحبان صنوف کیش از جمله موضوعاتی است که می تواند در جزیره کیش قابل ارائه باشد.

افقهی گفت: برای دستیابی به سند چشم انداز در افق 1404 و برون رفت از مشکلات اقتصادی، توجه جدی به امر توسعه صادرات غیرنفتی لازم به نظر می رسد.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی جهان در سال گذشته حدود 60 تریلیون دلار بوده که 20 تریلیون دلار آن به صادرات اختصاص داشته است.