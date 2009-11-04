صدای سرفه های مکرر زائران در سکوت مسجد النبی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، صدای سرفه های مکرر در نمازهای جماعت مسجد النبی که میزبان اجتماع عظیم زائرانی از اقصی نقاط جهان است نقل محافل گفتگوی حجاج ایرانی است.

تردد کوتاهی در شهر مدینه و مشاهده صورت ماسک زده زائران موید جدی گرفته شدن بیماری آنفلوانزا از سوی حجاج است اما اقدام مشهودی به ویژه در زمینه اطلاع رسانی بیماری آنفلوانزا از سوی دولت سعودی در شهر مدینه دیده نمی شود .

پیش از این نیز رئیس ستاد مدینه مستقر در بعثه مقمام معظم رهبری در پاسخ به این سوال که چرا مقامهای سعودی برخلاف وعده هایشان در زمینه پیشگیری و کنترل آنفلوانزا اقدام مشهودی نکرده اند ‌گفته بود: ظاهرا بر خلاف ما که این بیماری را جدی گرفتیم دولت میزبان در این زمینه جدی و پیگیر نیست.

مجردی ادامه داد : آنها اعلام کردند که مراکزی برای درمان و یا نگهداری مبتلایان به آنفلوآنزا درنظر گرفتند و بر اساس ادعایشان در این زمینه غیر محسوس فعالیت می کنند.

این مقام مسئول افزود : شاید مقامهای بهداشتی عربستان بیشترین امکانات و توان خود را برای مناسک حج در مکه متمرکز کرده اند .

تا کنون هیچ زائر ایرانی به آنفلوانزا مبتلا نشده است.