بروجردی در گفتگو با مهر:جشنواره تئاتر بانوان مراسم افتتاحیه و سالن برای اجرا ندارد

وی افزود: مراسم افتتاحیه برای جشنواره ما بسیار مهم بود، این مراسم در شب ازدواج حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت علی (ع) برگزار میشد، ولی به دلیل نداشتن سالن هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان از این موهبت و مراسم محروم شد. برپایی مراسم افتتاحیه برای ما بسیار مهم بود که متأسفانه امکان برگزاری آن از بین رفت.
دبیر هشتمین جشنواره تئاتر بانوان با اشاره به لغو استفاده از تماشاخانههای ایرانشهر برای میزبانی آثار این دوره افزود: ما از شش ماه پیش مذاکرات لازم را برای استفاده از تماشاخانههای ایرانشهر با آقای مجید جوزانی مدیر تماشاخانهها انجام دادیم که هر بار ایشان خواستار دریافت نامه از مسئولان بالاتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بودند.
بروجردی ادامه داد: در نهایت آقای شوشتری سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نامهای من را به عنوان نماینده خود به آقای جوزانی معرفی کردند. ولی مدیر تماشاخانههای ایرانشهر اعلام کرد ما برای استفاده از تماشاخانههای ایرانشهر دیر اقدام کردهایم و سالن میزبان دو نمایش با دکور سنگین و حجیم است که قابلیت جابجایی ندارند.
وی گفت: ما پیش از این تنها با یک تماس تلفنی مورد حمایت و لطف حوزه هنری و آقای کشنفلاح قرار گرفتیم و تماشاخانه مهر و ماه در اختیار جشنواره قرار گرفت. آقای پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی هم در جلسهای تالار هنر و خانه نمایش را به ما دادند و قرار است در صورت امکان سالن اصلی تئاتر شهر را هم برای اختتامیه جشنواره تئاتر بانوان در اختیار ما قرار بگیرد.
دبیر جشنواره تئاتر بانوان افزود: تماشاخانه ایرانشهر برای شهرداری تهران است ولی سازمان فرهنگی هنری برای استفاده از آنها به مشکل میخورد. نمیدانم چرا کملطفی میشود و فکر میکنم جشنواره تئاتر بانوان در این بین چوب جریانهای دیگر را میخورد. ما جدول برنامهها را با در نظر گرفتن تماشاخانه ایرانشهر تنظیم کرده بودیم و با حذف این سالنها با مشکل مواجه میشویم.
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