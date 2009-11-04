مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با تمدید زمان ثبت نام؛ مهلت اصلاح اطلاعات ثبت نامی کنکور کارشناسی ارشد 89 اعلام شد

کلینتون: پیشنهاد ارائه شده به ایران تغییر نمی کند

یک فعال کارگری: دغدغه های کارگران در هدفمند سازی یارانه ها لحاظ نشده است



اعتماد:

هشدار اصلاح طلبان در خصوص حرکت های انحرافی

با انتقاد رسانه های دولتی از مدیر عامل مترو تهران کلید خورد؛ فشار برای برکناری محسن هاشمی

همزمان با آخرین سخنرانی البرادعی، هیلاری کلینتون اعلام کرد: توافقنامه پیشنهادی به ایران تغییر نمی کند

ایران :

سازمان سنجش اعلام کرد: تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد تا فردا

رئیس جمهور: مجلس نگذارد مردم آسیب ببینند

محمد البرادعی: فرصت همکاری با ایران نباید از دست برود

ابرار:

رهبر انقلاب: ملت ایران، فریب سخنان به ظاهر آشتی جویانه دولت آمریکا را نخواهد خورد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: رآکتور تهران تا پایان سال آینده با تمام توان فعالیت می کند

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد تمدید شد

احمد توکلی: سخنرانی احمدی نژاد غیر قانونی بود

ابتکار:

ورود غیر منتظره رئیس جمهور به مجلس جنجال برانگیز شد؛ تهدید احمدی نژاد، اعتراض مجلس

جزئیات طرح ترور یکی از مقامات دولتی

گمانه زنی درباره نامه مهم هاشمی رفسنجانی به رهبر انقلاب

اطلاعات:

ذخیره کالاهای اساسی برای مقابله با آثار تورمی هدفمند کردن یارانه ها

اوباما، بودجه 55 میلیون دلاری برای جنگ نرم علیه ایران را امضا کرد

بحث رئیس جمهوری و رئیس مجلس درباره یارانه ها

اسرار:

رئیس جمهور در مجلس: استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صورت محدودیت آن در بودجه سالانه

منتجب نیا: صدا و سیما جناحی عمل می کند

دانشمندان کره شمالی به پلوتونیوم هسته ای دست یافتند

تفاهم:

اظهارنظر مجلس و دولت بر سر "صندوق هدفمند سازی یارانه ها"؛ ترمز در ایستگاه آخر

رهبر انقلاب: ملت ایران فریب سخنان به ظاهر آشتی جویانه دولت آمریکا را نخواهد کرد

مصرف گاز به مرز هشدار رسید

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: کسی نمی تواند برای آمریکا فرش قرمز پهن کند

حضور سرزده احمدی نژاد در مجلس

انتقاد اعضای شورای شهر از اظهارات نماینده دولت؛ مشکلات مترو را سیاسی نکنید

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: ایران، فریب لبخند آمریکا را نمی خورد

سرنوشت مبهم لایحه هدفمند کردن یارانه ها

بیمه دندانپزشکی آرزویی دور از دسترس



جوان:

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران تن از دانشجویان، دانش آموزان و خانواده های شهدا: حساب انقلابیون پشیمان از توده ملت جداست

شوک یارانه ای رئیس جمهور به مجلس

قطبی: دعوت نشده ها هنوز شانس دارند؛ امپرائور غافلگیرمان نکرد!

جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان: مسئولان، فریب لبخندهای آمریکا را نخورند

خطیب مسجد الاقصی: شمارش معکوس برای ویرانی مسجد الاقصی به دست صهیونیستها آغاز شده است

مخالفت مجلس با تشکیل صندوق هدفمند سازی یارانه ها توسط دولت

حمایت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت ایران، فریب سخنان به ظاهر آشتی جویانه دولت آمریکا را نخواهد خورد

نماینده لبنانی: آمریکا مانع اصلی تشکیل دولت لبنان است

رئیس جمهور در مجلس: اگر لایحه هدفمند کردن به بودجه سالانه متصل شود آن را پس می گیریم



حیات نو:

رهبر انقلاب: ملت فریب سخنان به ظاهر آشتی جویانه آمریکا را نمی خورد

تعیین تکلیف احمدی نژاد برای نمایندگان

سید علی اکبر محتشمی پور: شبکه اجتماعی امام به وسعت ایران بود

حزب الله:

رئیس جمهور: در صورت اتصال هدفمند کردن یارانه ها به بودجه، لایحه را پس می گیریم

مشایی، رئیس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد

رهبر معظم انقلاب: آمریکا بداند کسی در ایران برایش فرش قرمز پهن نمی کند

خبر:

تحلیل رهبر معظم انقلاب درباره تاکتیک جدید ایالات متحده: لبخند آمریکا فقط کودکان را فریب می دهد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: راه مقابله با آنفلوآنزا، تعطیلی مدارس نیست

با حضور غیر مترقبه در مجلس و درخواست استرداد لایحه؛ احمدی نژاد بازی را به هم زد

خراسان:

رهبر انقلاب: اگر مسئولان کشور باهوش، مجرب و دل در گرو منافع ملت داشته باشند فریب لبخند تاکتیکی آمریکا را نخواهند خورد

مصوبه مجلس و تهدید رئیس جمهور به پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها

قطبی با اعلام اسامی تیم ملی همه را غافلگیر کرد

دنیای اقتصاد:

حضور ناگهانی احمدی نژاد در مجلس

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 خبر داد: شبهه تبعیض در معامله بزرگ

معاون وزیر بازرگانی خبر داد: ذخیره سازی گسترده کالاهای اساسی

سیاست روز:

رهبر انقلاب در آستانه 13 آبان: آمریکاییها به غائله های پس از انتخابات دل خوش نکنند

مجلس و دولت بر نظر خود پافشاری می کنند، بزرگراه هدفمند کردن یارانه ها یکطرفه شد

وعده های کرزای برای آینده افغانستان

فرهنگ آشتی:

حضور غیر مترقبه رئیس جمهور برای تعیین تکلیف یارانه ها در مجلس؛ شوک استرداد!

معاون عملیات نیروی انتظامی: لباس پلیس هم سبز است

البرادعی خواستار عمل صریح ایران در قبال آژانس شد

کاروکارگر:

رهبر انقلاب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان: ایران فریب سخنان به ظاهر آشتی جویانه آمریکا را نخواهد خورد

در واکنش به تصویب ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها؛ رئیس جمهوری: مجلس مصوبه خود را اصلاح نکند آن را اجرا نمی کنیم

توضیحات سازمان انرژی اتمی در واکنش به ارائه برخی اطلاعات فنی نادرست درباره رآکتور تهران

کیهان:

رهبر انقلاب در جمع دانش آموزان و دانشجویان: لبخند تاکتیکی آمریکا فقط کودکان را فریب می دهد

طرح وزارت بازرگانی برای مهار قیمت کالاها

تدبیر مجلس برای تامین نظر دولت در هدفمند کردن یارانه ها

وطن امروز:

کاهش اختیارات دولت، رئیس جمهور را به مجلس کشاند؛ درخواست بررسی دوباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها

اوباما بودجه 55 میلیون دلاری جنگ نرم علیه ایران را امضا کرد

رئیس سازمان سنجش خبر داد: افزایش 25 درصدی ظرفیت و تعداد رشته های آزمون کارشناسی ارشد

همبستگی:

مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان: ملت ایران، فریب سخنان به ظاهر آشتی جویانه دولت آمریکا را نخواهد خورد

یکصد نفر از پذیرندگان برتر بانک پاسارگاد سهامدار شدند

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران: طرح جامع ایمنی بازار تهران در حال نهایی شده است

همشهری:

تجمع بزرگ ملی در روز مبارزه با استکبار جهانی

هشدار رهبر معظم انقلاب نسبت به سازش با آمریکا

انتقاد اعضای شورای شهر: دولت به تعهدات خود در قبال مترو عمل نکرده است

هدف واقتصاد:

احمدی نژاد: نمی توانیم با بی اختیاری زیر بار لایحه برویم؛ احتمال استرداد "هدفمند کردن یارانه ها"

افزایش بهای طلا در پی تصمیم بی سابقه صندوق بین المللی پول

مصرف گاز ایران به مرز هشدار رسید