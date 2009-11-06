سه هزار میلیارد ریال در طرحهای صنعتی گیلان سرمایه گذاری می شود

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این واحدهای صنعتی عمدتا در زمینه صنایع فلزی، محصولات غذایی و صنایع سلولزی است و با راه اندازی این واحدهای برای سه هزار و 300 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: ذوب و بلیت خزر (تولید کننده شمش فولاد آلیاژی)، درفک منجیل (تولید کننده مس تصفیه شده)، کشت و صنعت هروآد (در زمینه بسته بندی مواد غذایی)، آرد گندم (تولید کننده آرد گندم) و صنایع چینی خزر (در زمینه تولید ظروف چینی ) از جمله این طرحهاست.

اصغریان یاد آورشد: تا پایان سال جاری حدود 200 فقره پروانه بهره برداری جدید برای واحدهای صنعتی استان صادر خواهد شد که برآورد میزان سرمایه گذار آنها افزون بر چهار هزار میلیارد ریال بوده و انتظار می رود با راه اندازی این تعداد واحد صنعت برای بیش از چهار هزار نفر شغل ایجاد شود.