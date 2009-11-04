مردم در انتظار خدمات مناسب از مترو

به گزارش خبرنگار مهر، مترو تهران و مسئله بودجه اش این روزها به نقل محافل خبری تبدیل شده است. به طوری که مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده اند که این سامانه حمل و نقل عمومی پایتخت به ایستگاه بحران رسیده اما از سوی دیگر دولت عدم پرداخت بودجه را شدیداً تکذیب می کند.

با این همه رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر مسئله دیگری را بیان می کند و عدم پرداخت اعتبارات و موارد مالی به مترو را به شدت تکذیب کرد.

محمد رویانیان می گوید: دولت ظرف چهار سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان به مترو پرداخت کرده و پرداخت نشدن اعتبارات از سوی دولت به این سامانه را باز هم تکذیب می کنم.

این در حالی است که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با رد دریافت مطالبات مترو از دولت می گوید: نباید این چنین با اعداد و ارقام بازی کرد. بلکه از مسئولان می خواهیم بودجه این سامانه را پرداخت کنند.

بودجه مترو تهران پرداخت نشده ، با اعداد و ارقم بازی کردن مشکلی از مترو حل نمی کند هاشمی تشکری

سید جعفر هاشمی تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: با مصوبه دولت در طرح جامع ترافیک تهران پیش بینی شده سالانه 20 کیلومتر مترو ساخته شود که ساخت آن بالغ بر 800 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد حال این 600 میلیارد تومان در چه زمانی و برای چه کاری به مترو پرداخت شده است.

طی چند سال گذشته مترو تهران اختلاف نظرها و مشکلات زیادی با دولت پیدا کرده به طوری که دولت پرداخت مطالبات و بودجه مصوب مترو را بارها پشت گوش انداخته تا این وسیله حمل و نقل عمومی که طی چند سال گسترش خوبی پیدا کرده بود و مسافران نیز از آن رضایت کامل داشتند اکنون به مشکلی اساسی برای مسئولین شهرداری و مترو تبدیل شود.

از سوی دیگر، این سامانه در بخش بهره برداری و یارانه بلیتها نیز به مشکل برخورد کرده و حتی با مصوبه شورای شهر تهران برای سهم دولت در پرداخت یارانه بلیت مترو از زیر آن شانه خالی کرد و پرداخت بودجه مصوب 24 میلیارد دلاری را رد کرد.

رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه می دهد: از پرداخت بودجه مترو شانه خالی نکردیم و بیش از 600 میلیارد تومان شهرداری تهران و 600 میلیارد تومان دولت به مترو بودجه پرداخت کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به این که آیا یکهزار و 200 میلیارد تومان بودجه برای مترو کم است خاطرنشان می کند: مترو تنها نتوانسته از فاینانس استفاده کنند و بهره ببرد و حال با تصویب شورای اقتصاد و مجلس می تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

رویانیان می گوید: اگر مترو تهران از صندوق ذخیره ارزی و بانک مرکزی پول برداشت کند مشکلات دیگر آن حل می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باری دیگر بر این مسئله که بودجه مترو تهران پرداخت شده می افزاید: برابر بر مکانیزم و مقررات پرداخت شده تعیین شده بودجه مترو پرداخت شده است.

شهروندان تهرانی به عنوان شاهدان عینی که روزانه برای ترددهای خود از مترو استفاده می کنند با وضعیت اسفناک مترو تهران روبرو هستند.

طبق اظهارات مسئولین، شهرداری تهران سهم خود از بودجه مترو را به صورت مرتب پرداخت می کند اما دولت از این مهم سر باز می زند.

در این باره معاون شهردار تهران بیان می کند: دولت از پرداخت بودجه به مترو تهران سر باز می زند و نمی دانیم دلیل آن چیست؟ این سامانه هم اکنون به ایستگاه بحران رسیده است.

هاشمی تشکری می افزاید: مسولان دولتی باید بدانند نیاز هر شهر چه میزان است و شهر تهران به عنوان پایتخت در چه جایگاهی قرار دارد. از آنها می خواهیم بودجه مترو را به خاطر مردم پرداخت کنند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران تاکید می کند: شهرداری بیش از تعهداتش به مترو کمک کرده و باز دولت را به دوش کشیده اما هم اکنون دیگر نیاز داریم دولت به تعهداتش عمل کند.

حال باید دید که آیا دولت طی چهار سال 600 میلیارد تومان را برای فرار شهروندان تهران از شلوغی واگنها و تاخیرهای مترو کافی می داند یا پایتخت نشینان را برای دست و ینجه نرم کردن با این مشکل تنها می گذارد.

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