هنوز هیچ معلم حق التدریسی بیمه نشده است

فرید بنی عقیل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طرح بیمه کردن معلمان حق التدریس، توافقنامه ای بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی است که هنوز به سازمانها ابلاغ نشده است البته ما به دنبال ایجاد سازوکارهای موجود برای اجرای این توافقنامه هستیم.

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی دو روز گذشته عنوان کرده بود که براساس توافقنامه شماره 72639/8442 مورخ 7/4/88 وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی از اول مهرماه سال جاری معلمان حق التدریسی با داشتن شرایط لازم از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شدند.

معلمان حق التدریسی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در واحدهای تابعه این وزارتخانه (از جمله مدارس هیئت امنایی) اشتغال به تدریس داشته و تحت پوشش مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند، مشمول بخشنامه جدید می شوند.

معاون پشتیبانی و اداری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: در صورت ابلاغ بخشنامه به سازمان، معلمان حق التدریس کد دار بیمه می شوند.