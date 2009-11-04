هنوز هیچ معلم حق التدریسی بیمه نشده است

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی دو روز گذشته عنوان کرده بود که براساس توافقنامه شماره 72639/8442 مورخ 7/4/88 وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی از اول مهرماه سال جاری معلمان حق التدریسی با داشتن شرایط لازم از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شدند.
معلمان حق التدریسی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در واحدهای تابعه این وزارتخانه (از جمله مدارس هیئت امنایی) اشتغال به تدریس داشته و تحت پوشش مقررات خاص دیگری قرار نداشته باشند، مشمول بخشنامه جدید می شوند.
معاون پشتیبانی و اداری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: در صورت ابلاغ بخشنامه به سازمان، معلمان حق التدریس کد دار بیمه می شوند.
نظر شما