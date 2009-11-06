طرح آسیکودای جهانی در گمرک انزلی راه اندازی شد

غلامحسین نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : طرح آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت در گمرک بندرانزلی با همت و مساعدت کارشناسان دفتر آمار و فن آوری اطلاعات گمرک و با بهره گیری از تجارب کارشناسان آنکتا (واحد تجارت و توسعه سازمان ملل) راه‌اندازی شده است.

وی با اعلام اینکه این طرح با اشاره به نتایج مثبت استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در گمرک انزلی، اظهارداشت: گمرک انزلی در بین گمرکات کشور در استفاده از فناوریهای جدید پیشتاز بوده و با افتتاح سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت نیز می خواهیم گامی موثر در کاهش زمان تشریفات گمرکی که موجبات جلب رضایت ترانزیت ‌کنند گان می شود، برداریم.

ناظر گمرکات گیلان هدف از اجرای طرح آسیکودای جهانی را، تسریع در فرآیند امور گمرکی خدمت‌ گیرند گان و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ارباب رجوع عنوان کرد و افزود: با استقرار سیستم آسیکودای جهانی در اداره کل گمرک انزلی روند تشریفات امور گمرکی و ترانزیت براساس آخرین فن آوری انجام خواهد شد.

وی پشتیبانی کلیه روشهای ترخیص و رویه های گمرکی، کنترل ترانزیت کالا در مبدا و مقصد استفاده از اسناد استاندارد و بین المللی (TR8,T1)، چاپ اظهارنامه و کلیه گزارشها، استفاده از کد های بین المللی و استفاده از کد های محلی را از ویژگیهای این طرح عنوان کرد.

نوحی همچنین امکان کد گذاری مجوزها و به روز نگهداشتن آنها، امکان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از طریق سیستم E-Banking، امکان اظهار کالا از راه دور، حذف دفاتر سنتی مالی و اداری، ارائه گزارش دفتر مالی را از دیگر ویژگیهای طرح آسیکودا بیان کرد.

مدیرکل گمرک انزلی در ادامه حسابداری درآمد های گمرکی و صدور قبض رسید به طور خود کار، انتخاب مسیر اظهارنامه بوسیله رایانه (selectivity)، انتخاب اتوماتیک ارزیاب و کارشناس، امکان در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات و اقداماتی که در مورد اظهارنامه انجام شده، ارائه آمار صحیح و به موقع برای واحدهای مختلف آماری، امکان نگهداری حساب اعتباری و کسر خود کار حقوق و عوارض از آن، تنظیم اظهارنامه متمم و حفظ ارتباط بین آنها، تبدیل اطلاعات اظهارنامه به کد های EDI و پشتیبانی از گارانتی جمعی و امضای الکترونیک نیز از دیگر امکانات طرح آسیکودای جهانی است.