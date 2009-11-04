به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جوایز چهارمین دوره جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان با حضور محسن پرویز، علی‌اکبر اشعری و جمعی از نویسندگان، فعالان و ناشران این حوزه در سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد.

جای بنیاد ادبیات داستانی خالی بود

در این مراسم محسن پرویز معاون فرهنگی ارشاد در سخنانی با اشاره به سیاستهای کلان این معاونت در حمایت از تشکلهای حوزه نشر گفت: ما کسانی را که در حوزه‌های مختلف کار فرهنگی می‌کنند و از جمله انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، از کارشناسان این حوزه می‌شناسیم و به یقین از اقدامات آنها مبنی بر انتخاب کتاب‌های برتر، برگزیده و تشویقی حمایت می‌کنیم.

پرویز ادامه داد: وزارت ارشاد بنا به توصیه رئیس‌جمهوری در سالی که پیش رو داریم و نیز سالهای آتی سه حوزه را در اولویت کاری خود قرار می‌دهد. یکی ادبیات داستانی است که در این مورد بنیاد ادبیات داستانی که واقعاً جایش خالی بود کارش را به صورت قانونی آغاز کرده و برنامه‌هایی را برای سراسر نقاط کشور تدارک می‌بیند. یکی از اقدامات در این راستا این است که استعدادهایی که شرایط کار برایشان فراهم نیست شناخته شوند و به جامعه معرفی شوند.

رشد ادبیات کودک در دهه 60 دیگر تکرار نشد

وی افزود: حوزه ادبیات کودک در سالهای دهه 60 رشد منطقی و خوبی داشت که دیگر تکرار نشد. انشاء‌الله با برنامه‌ریزیهایی که در جهت حمایتهای دولتی انجام خواهد شد این حوزه دوباره رونق بگیرد.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد در لابه لای بیان این نکات با اشاره به اینکه اداره کتاب این وزارتخانه از چندی پیش تا کنون رئیسی ندارد اضافه کرد: در حال حاضر ادراه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیرکل ندارد اما سرپرست آن مکلف شده که هیئت نظارت بر نشر کتاب کودک را فعال کند تا از نظرات کارشناسی آن بهره‌مند شویم.

از پتانسیلهای مناطق آزاد در جهت معرفی نشر ایران استفاده می‌کنیم

پرویز در ادامه سخنان قبلی‌اش گفت: بحث سوم معرفی نشر ایران در خارج از کشور است علی الخصوص در حوزه کتاب کودک چه بخش تصویرگری و چه بخش تالیفی آن ما آثار بسیار خوبی داریم که قابل عرضه در سایر کشورهاست اما بنا به دلایلی از این کار غفلت شده است. قصد داریم علاوه بر حضور در نمایشگاههای کتاب خارجی از پتانسیل‌های مناطق آزاد استفاده کنیم.

نخستین نمایشگاه تخصصی حوزه کودک تا پایان سال برگزار می‌شود

معاون فرهنگی وزارت ارشاد در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری نخستین نمایشگاه تخصصی حوزه کودک و نوجوان و در واقع بازار کتاب این حوزه در یکی از استان‌های کشور برگزار شود.

در این مراسم همچنین مهدی حجوانی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان درباره نقش سرویراستار در نشر کتاب کودک سخنرانی کرد و در سخنانش سرویراستاری را شاخه‌ای مغفول مانده از مدیریت نشر دانست و گفت: سرویراستار در واقع کارگردانی است که در فرایند پذیرش اثر به گونه‌ای دخالت کند تا کارهای بهتری تولید شود که با نیاز خوانندگان متناسب است. سرویراستار باید از جریانهای ادبی، ظهور و افول پدیدآورندگان و قالب‌های ادبی و استقبال مخاطبان از بازار کتاب مطلع باشد.

پیشنهاد تاسیس دبیرخانه دائمی برای جشنواره کتاب‌های برتر کودک و نوجوان

وی افزود: بخشی از توسعه فرهنگی توسعه نشر است و نشر نیز صنعتی است که مجموعه به هم پیوسته‌ای از روابط و نظم درونی است و توجه به استفاده از کارشناسی سرویراستاران باعث می‌شود که به توسعه لازم دست یابد.

حجوانی در پایان به انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان پیشنهاد کرد تا با تاسیس یک دبیرخانه ثابت در تمام طول سال به پیشرفت و توسعه نشر فکر کند و تنها به برگزاری یک جشنواره و اهداء جایزه اکتفا نکند.

معصومه انصاریان دبیر چهارمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان نیز در این مراسم به ارائه گزارش عملکرد این جشنواره پرداخت و گفت: چهارمین جشنواره کتاب برتر برای اولین بار به صورت سراسری برگزار شد و ستاد اجرایی آن تمام توان خود را بر این نهاد که جشنواره‌ای ملی را شکل دهد.

وی افزود: در این دوره از جشنواره 8 ناشر دولتی، 24 ناشر عضو انجمن و 91 ناشر خصوصی به رقابت پرداختند. از میان بیش از 3000 اثری که در ابتدای امر توسط هیئت داوران بررسی شد، 10 درصد از کتاب‌ها به مرحله دوم داوری راه پیدا کرد و در ادامه 42 کتاب به داوری نهایی رسید و کتابهای برتر، برگزیده و تشویقی از میان آنها انتخاب شد.

ضعف تالیف و غلبه ترجمه در حوزه کتاب کودک مساله‌ای است که دست اندرکاران این حوزه باید به فکر جواب آن باشند

انصاریان در آسیب شناسی کتابهای کودک و نوجوان بررسی شده در این دوره از جشنواره نیز گفت: ضعف تالیف و غلبه آثار ترجمه از مواردی است که هیئت داوران به آن اشاره کرده‌اند. این فاصله میان تالیف و ترجمه پرسش‌برانگیز است و سوالی است که همه دست اندرکاران کتاب کودک باید به فکر جواب آن باشند.

وی افزود: همه گروههای داوری از ضعف آثار تالیفی مذهبی گزارش داده‌اند و جا دارد که به طور جدی به آسیب شناسی کتابهای این حوزه پرداخته شود. به نظر می‌رسد که باید بیش از اینکه دغدغه تعداد کتابهای مذهبی را داشته باشیم و به عمق و اثرگذاری این آثار بر مخاطب کودک و نوجوان بیاندیشیم.

وضعیت شعر کودک رضایتبخش نیست

در این مراسم همچنین شهرام اقبال زاده رئیس هیئت داوران چهارمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان، بیانیه هیئت داوران این جشنواره را قرائت کرد و گفت: متاسفانه وضعیت شعر کودک و نوجوان چه از لحاظ شمار عنوانها و چه از نظر کیفی و ویژگیهای زیبایی شناختی نه تنها رضایتبخش نیست بلکه گویای فاصله ژرف آن با مخاطبان هوشمند امروزی است.

وی افزود: شمار چشمگیری از کتابهای شعر به موضوعات مذهبی اختصاص دارد که در موارد بسیاری نه تنها شأن و حرمت بزرگان دین را رعایت نکرده‌اند بلکه با زبان ضعیف و بیان سخیف هم به شعر و هم به دین و معنویت صدمه زده‌اند.

آثار ارزنده و درخور توجه اندک شمار بود

وی درباره بخش داستان تالیفی نیز گفت: در چهارمین دوره این جشنواره در هر دو حوزه کودک و نوجوان با وجود برخی آثار نوآورانه و خلاق با ساختاری منسجم و محکم، آثار ارزنده و درخور توجه اندک شمار بود.

در این مراسم همچنین علی‌اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نادر قدیانی رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و علی زارع زاده دبیر این انجمن سخنرانیهای کوتاهی داشتند.